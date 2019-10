Abascal tilda la exhumación de Franco de "propaganda electoral de Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este miércoles que los magistrados del Tribunal Supremo permitan la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco, "una escenografía" que forma parte de la "propaganda electoral de Pedro Sánchez".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha asegurado que "es extraño" que "solo" los magistrados del alto tribunal "crean" que la exhumación "no tiene nada que ver" con la campaña del líder de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones.

"El PSOE está usando las instituciones de manera fraudulenta. La Junta Electoral Central no permite inaugurar la cinta de una autopista, así que no nos convenzan de que el acto de mañana no tienen nada que ver con la escenografía", ha sostenido.

En este sentido, el líder de Vox ha reconocido que la exhumación de Franco le provoca "tristeza", porque es la medida que toma un Ejecutivo que "quiere atizar la división de los españoles". "Nuestros abuelos se abrazaron en la Transición y nuestros padres vivieron en paz. Los españoles no debemos enfrentarnos ni romper la concordia entre nosotros", ha remachado.

Con todo, Abascal ha rechazado las acusaciones de franquista que, según ha explicado, solo le llegan de sectores "progres". "Me llaman de todo, me da igual lo que me llamen los progres. Yo me considero un español que quiero la libertad y la igualdad", ha defendido. Abascal se ha expresado así a tan solo unas horas de que los restos de Franco sean retirados 44 años después del Valle de los Caídos para ser inhumados en el panteón del cementerio de Mingorrubio El Pardo.