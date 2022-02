Abascal confía en la disposición de Mañueco a compartir gobierno: "Las negociaciones pueden ser fructíferas"

La posición de Vox después de que la candidatura de Juan García-Gallardo obtuviese 13 procuradores en las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 13-F sigue siendo de firmeza. El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha asegurado hoy en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido que no duda del “gran esfuerzo” que desplegarán desde su partido para que de una manera “constructiva y dialogante” pueda llegar el acuerdo que posibilite el nuevo gobierno en Castilla y León.

Abascal ha adelantado que ante el primer encuentro entre el presidente en funciones de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, –y que se producirá este miércoles– pretenden establecer una primera “toma de contacto” entre los equipos negociadores, ante el que comprobarán si Mañueco “está dispuesto o no a negociar la formación de un nuevo Gobierno con Vox”.

El líder de Vox ha admitido, no obstante, que siguen percibiendo a un Alfonso Fernández Mañueco “con la mano tendida” y dispuesto a “reconocer el resultado de las elecciones y la importancia que Vox tiene en Castilla y León”. Ante esto, Abascal se ha mostrado esperanzado y ha afirmado que esperan que esta actitud aperturista se traduzca en que “las negociaciones puedan ser fructíferas”.

Asimismo, no ha dudado en demostrar una vez más su firmeza al asegurar que si el PP de Castilla y León decide que “no tenemos el derecho” que los ciudadanos les han otorgado para formar parte del nuevo gobierno, “votaremos claramente en contra”. Una posición que ha refrendado con la línea que su partido ha mantenido durante la campaña electoral, en la que –como ha recordado Abascal– aseguraron que “nuestros votos no iban a servir para frustrar la alternativa, y no van a servir para frustrar la alternativa ofreciéndole un cheque en blanco o una investidura gratis al señor Mañueco”.

“Si el PP decide que los votantes de Vox valen menos que los electores de otro partido, debe saber que tendrá que alcanzar un acuerdo de algún tipo con el PSOE. Si no, la repetición de elecciones será algo inevitable y la responsabilidad la tendrá quien no trata a todas las fuerzas políticas por igual”, ha aseverado.

“No cometeré el error de decir cuál debe ser el futuro político del líder de otro partido”

El presidente de Vox ha evitado pronunciarse sobre la histórica crisis que sigue golpeando al PP en su batalla entre la dirección de los 'populares' y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Abascal ha declarado que no cometerá “el error” de decir cuál debe ser el futuro político del líder de otro partido y ha asegurado que serán “sus militantes, sus dirigentes y sus votantes los que legítimamente tienen que decidir” sobre este asunto. No obstante, ha lamentado, como ya hizo a través de su cuenta en Twitter, que “lo que es malo para España, es malo para Vox” y ha reiterado que “la debilidad de los partidos que tiene que formar parte de una alternativa, dificulta esa alternativa”.

Lo que es malo para España es malo para VOX. — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) February 18, 2022

“Uno de los peores Gobiernos de todos los tiempos”

Santiago Abascal ha aprovechado su comparecencia en la sede nacional del partido para recalcar que el Gobierno de Pedro Sánchez es una “amenaza” no sólo para España, sino también para el “bienestar de los españoles”, y ha llegado a asegurar que nos encontramos ante “uno de los peores Gobiernos de todos los tiempos”.

“Millones de españoles que anhelan una alternativa al Gobierno de socialistas, comunistas y separatistas que ha incorporado al terrorismo a la dirección del Estado, millones de españoles que esperan una alternativa al Gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez que llegó al poder cabalgando sobre la mentira a los propios electores socialistas en relación con sus pactos, viven durante estos días en una convulsión política y con un sentimiento de zozobra, con un sentimiento de desesperanza porque perciben que la clara mayoría social que hoy se opone a este Gobierno ya no es acompañada por una mayoría política que se debilita de alguna forma”, ha subrayado.

El presidente de Vox ha denunciado que hemos padecido “una amnistía a plazos” de los terroristas después de que se entreguen las competencias en materia penitenciaria al PNV, “experto en el chantaje político”, y ha lamentado que “tenemos que aguantar el blanqueamiento del crimen” cuando se señala a Vox, “un partido plenamente democrático que defiende la legalidad y el Estado de derecho”.