Ábalos ve inoportuno reformar el Código Penal como reacción a la sentencia del 'procés'

Pide a los partidos que no sobreactúen y colaboren en la "aceptación serena" del fallo

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ve "no muy oportuna" la propuesta del PP para reformar el Código Penal con el objetivo de introducir el delito de sedición impropia, que sería un tipo similar a la rebelión sin que concurra violencia.

En una declaración en la sede del partido en Ferraz para exponer la posición del PSOE tras la sentencia del 'procés', Ábalos ha exigido al PP la "misma lealtad" que el Gobierno de Mariano Rajoy encontró en el PSOE para hacer frente a la declaración unilateral de independencia en el año 2017.

Ábalos ha advertido de que "reaccionar al fallo proponiendo reformas del Código Penal (...) parece cuestionar y poner el foco en posibles carencias del fallo que no son tales", además de que puede dar la impresión de que se está sugiriendo que el Estado de Derecho "ha podido no estar a la altura del desafío planteado" dando una "respuesta insuficiente", y eso, ha indicado, "no contribuye a generar confianza".

Para el 'número tres' del PSOE, no cabe más reacción a la sentencia que su respeto y "acatamiento", lo que pasa por su "cumplimiento íntegro", independientemente de que a unos la sentencia les parezca "excesivamente dura" y a otros "demasiado blanda".

Aunque ahora el PSOE ve inoportuno reformar el Código Penal para modificar el delito de sedición, pocos meses antes de acceder a La Moncloa vía moción de censura, el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez, propuso precisamente una revisión del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos que corren, y que no estuviera tan vinculado como en la actualidad a un golpe militar.

En su intervención en la sede del PSOE, en la que no ha admitido preguntas, Ábalos ha pedido a los partidos que no sobreactúen tras la sentencia y "colaboren en su aceptación serena".

CIERRE DE FILAS EN TORNO AL GOBIERNO

"Pensamos que un momento como éste con una sentencia tan trascendente, los partidos políticos debemos estar a la altura y cerrar filas", ha subrayado.

Dirigiéndose en especial a los "partidos comprometidos con la Constitución", Ábalos les ha instado a que "se pongan del lado del Gobierno de España en defensa de la legalidad, la normalidad democrática y el restablecimiento de la convivencia en Cataluña".

Al conjunto de la sociedad catalana, el ministro de Fomento en funciones le ha querido lanzar un mensaje de "confianza y tranquilidad" porque "más allá de reacciones inmediatas los catalanes deben saber que el PSOE da su apoyo pleno al Gobierno de España para que vele por el pleno cumplimento de la legalidad, por la preservación de la paz y el orden público y el correcto funcionamiento de los servicios en Cataluña".

Ábalos también ha hecho un llamamiento a que este sentencia sirva para poner fin a la "estrategia fracasada del separatismo", a la "parálisis de las instituciones en Cataluña" y a la "fractura social de una Comunidad Autónoma que quiere mirar hacia adelante" y no volver a perderse en "quimeras nefastas".

El Gobierno y el PSOE, ha garantizado, "van a trabajar con determinación desde el diálogo y la legalidad para que la sociedad catalana restañe sus heridas y reconstruya puentes". "Esperamos que el resto de partidos se posicionen con el Gobierno para esta misión", ha zanjado.