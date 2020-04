Ábalos culpa a los padres y Abascal estalla: “Se están riendo de nosotros”

José Luis Ábalos ha abierto una polémica en relación a sus últimas declaraciones. En concreto, ha molestado mucho en las filas de Vox. Te hablo de las salidas de los menores de 14 años para pasear a partir del pasado domingo. Una medida rectificada desde el Gobierno, ya que en un principio sólo se permitía salir a los pequeños para ir a las Farmacias y supermercados. Finalmente, el Ejecutivo dio un cambio de rumbo y salió Illa a explicar que las reglas serían distintas.

Estas serían las condiciones: Los niños pueden salir a pasear acompañados por una persona adulta. Como máximo, el límite para el adulto es el siguiente... 3 niños por mayor de edad. El tramo horario estipulado para este fin es el siguiente: entre las 9.00 y las 21.00 horas. Prohibición absoluta de salida para aquellos niños que presenten algún tipo de síntoma o se encuentren en aislamiento domiciliario por tener coronavirus. Podrán circular por cualquier vía y la distancia máxima está bien delimitada. Máximo 1 kilómetro del domicilio y no se puede acceder a parques, espacios recreativos infantiles ni a instalaciones deportivas.

Frente a esta iniciativa que ha marcado un antes y un después en nuestro confinamiento, sobre todo para aquellas familias con menores a su cargo, el ministro de Transportes José Luis Ábalos se mostraba 'positivo'. Varios días antes de que la medida se llevase a cabo, el titular de este ministerio aseguraba que no habría ningún tipo de “picaresca” con la salida de los niños a las calles. “La picaresca....siempre hay excepciones pero si algo hemos visto es que la ciudadanía en España tiene mucha conciencia social, tiene mucha capacidad de disciplina. Si los vídeos de gente saltándose el confinamiento merecen tanta difusión es porque son claramente excepcionales”, defendía el número dos del PSOE.

El presidente de Vox, Santiago Abascal se ha mostrado muy contundente a través de redes sociales. En su cuenta oficial de Twitter, y replicando las palabras de Ábalos ha asegurado lo siguiente: “Se están riendo de nosotros. Juegan con el miedo, con su control de los medios y con poderes excepcionales. Tratan de enfrentar a los ciudadanos para ocultar que ellos son los únicos responsables de este desastre que ya lleva 30.000 muertos”, indicaba Abascal.

Esas palabras iban acompañadas de unas declaraciones de José Luis Ábalos en las que se escudaba de la siguiente forma. “En el primer estado de alarma no se impedía que los menores pudieran acompañar a sus padres. Pero fue tal la conciencia de la sociedad que hizo que los niños no salieran. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar en nuestra gente”, aseguraba el ministro de Transportes.

Uno de esos lugares ha sido Valencia. El jardín del Turia se llenaba de niños y familias lo que provocaba la indignación en las redes sociales. Una usuaria adjuntaba un vídeo en el que aparecía un parque inundado de menores y padres ocupando sus bancos, como si fuese una mañana cualquier y como si un país no se encontrase en estado de alarma.

Esta mañana he estado en el antigua cauce del río turia haciendo un reportaje de la salida de los niños. Me he encontrado con padres irresponsables. Este vídeo que alguien ha grabado lo describe perfectamente. Vengo muy cabreada. Ah, ni un solo @policia ni @policialocalvlcpic.twitter.com/qZOtDsY8OQ