Nuevo día de protestas contra la amnistía de Pedro Sánchez en Ferraz: la manifestación acaba con cargas

La segunda noche de protestas en Ferraz terminó después de que los radicales provocasen disturbios con la Policía. Desde las 19:00 horas, hasta las 23:00 horas, miles de personas se manifestaron contra la amnistía en Madrid. El Samur-Protección Civil ha atendido a, al menos, 39 personas, de entre ellas 29 efectivos de la Policía Nacional. La mayor parte de los heridos en la manifestación han sido por brechas provocadas por el impacto de objetos. Los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer, que se suman a las tres que se practicaron este lunes.

Además de en la capital, en el resto de España también se han presenciado concentraciones. Medio millar de personas se han concentrado ante la sede socialista en Murcia, unas 200 personas se han manifestado ante la sede la Agrupación Centro del PSOE en Málaga, en Valencia decenas de personas han vuelto a concentrarse ante la sede del PSPV-PSOE, en Logroño unas 300 personas se han concentrado ante la sede del PSOE y, en Castilla-La Mancha, hubo concentraciones ante las sedes del PSOE de Albacete, Toledo y Ciudad Real, donde destaca esta última con 300 personas.

Miles de personas contra la amnistía

Unas 7.000 personas participaban a última hora de la tarde en la concentración convocada contra la ley de amnistía en las proximidades de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid, según la Delegación del Gobierno. Desde las 19:00 horas y por segundo día consecutivo, varios miles de personas se han concentrado, en medio de un importante dispositivo policial, en los alrededores, en la iglesia del Inmaculado Corazón, a escasos 100 metros de la sede socialista, donde un amplio vallado impedía al acceso a la calle.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En un momento de la concentración, un grupo de varios miles de manifestantes han tratado de acercarse al Congreso cortando a su paso la Gran Vía. Después de que el dispositivo policial les impidiera el paso en Neptuno hacia la Carrera de San Jerónimo con un vallado de seguridad, los manifestantes han regresado a las inmediaciones de la sede socialista, custodiada por un fuerte dispositivo policial. Al final de la protesta se han producido cargas y momentos de tensión entre la Policía Nacional y los asistentes. También ha habido lanzamiento de objetos contra los agentes y los medios de comunicación.



Vídeo





Los manifestantes, que ondean banderas de España además de algunas de la Falange y de la cruz de Borgoña, han coreado vivas a España con consignas como "No nos engañan, Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a una pancarta que reza "España no paga a traidores, amnistía no". Convocada a través de las redes sociales y no comunicada a la Delegación del Gobierno, la concentración ha contado con la presencia de la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

Heridos y detenidos

Al menos 39 personas, de entre ellas 29 efectivos de la Policía Nacional, han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios después de las cargas policiales. Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, la mayor parte de los heridos en la manifestación han sido por brechas provocadas por el impacto de objetos y, en algunos casos, por picor de ojos debido a gases lacrimógenos. El Samur-Protección Civil se ha encargado de atender a los afectados y ha procedido a trasladar a cuatro personas a hospitales por contusiones más graves, uno de ellos también un efectivo de la UIP.

Las fuerzas de seguridad del Estado también se han visto obligados a detener a manifestantes, al menos seis, por desórdenes públicos, cinco hombres y una mujer, en la protesta de este martes. Un grupo ultra de unas 200 personas comenzó a arrojar botellas y objetos contra los agentes de la Policía y cortó las bridas del vallado de seguridad de la zona. Las fuentes no han concretado los delitos que de momento se les imputan a los detenidos, que han protagonizado incidentes. Estos seis arrestos se suman a los tres que se practicaran este lunes en el mismo lugar.

Feijóo pide respeto

Alberto Núñez Feijóo ha exigido este martes "respeto y ejemplaridad" en las protestas contra los pactos del PSOE con los independentistas catalanes y la ley de amnistía, a la vez que ha culpado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de provocar un "malestar social" entre la ciudadanía. A su juicio, las protestas deben "partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios". "No somos como ellos. Ni como la minoría que actúa igual", ha defendido Feijóo en un mensaje publicado en la red social X.

La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha condenado con rotundidad la violencia en la concentración de Ferraz, que se ha saldado con seis detenidos por desórdenes públicos. "Nada justifica la violencia que se ha vivido hoy por parte de una minoría. Mi rotunda condena", ha apuntado. Además, Gamarra ha aclarado que "ante el malestar social por las cesiones que planea Sánchez", la oposición a la amnistía "solo cabe por vías pacíficas y democráticas". "Y así lo haremos el domingo 12 a las 12", ha recordado, en la misma línea que se había pronunciado previamente Feijóo.