El 4-M agita el horizonte electoral en España: hasta cuatro elecciones en dos años

Las elecciones madrileñas han cambiado el escenario político. No solo en la región, sino también a nivel nacional. Fueron muchos los que consideraron los comicios en la región como un posible pretexto para Pedro Sánchezpara hacer un adelanto de las elecciones a nivel nacional. Tras observar los resultados y la derrota histórica del Partido Socialista, parece una posibilidad que se ha apartado del tablero.

En cualquier caso, son varias citas pendientes en los próximos dos años que llaman a los españoles a acudir de nuevo a las urnas para ejercer su derecho al voto. Andalucía, la Comunidad de Madrid, las elecciones municipales y autonómicas e incluso Cataluña, donde todos los indicios dejan entrever una repetición electoral si no se consigue llegar a un acuerdo antes del 26 de mayo. ¿Cómo podrían afectar los resultados de la Comunidad de Madrid en las próximas citas electorales?

Cataluña, abocada a la repetición electoral en 2021

Desde el pasado 14 de febrero, cuando tuvieron lugar las elecciones en Cataluña, las relaciones entre ERC y JxCat no han dejado de deteriorarse hasta tocar fondo. Una ruptura prácticamente definitiva que aboca a Cataluña a unas nuevas elecciones.

Cataluña lleva más de 200 días con un Gobierno en funciones y han pasado casi tres meses desde que se celebraron las elecciones autonómicas. Por ello, y tras el estancamiento de las negociaciones entre ambas formaciones, todos los indicios apuntan a que podrían repetirse unas nuevas elecciones regionales si se agota el plazo establecido para elegir a un nuevo 'president'.

Comienza la cuenta contrarreloj en Cataluña, que tiene hasta el 26 de mayo, para llegar a un posible acuerdo para evitar unas nuevas elecciones.

EFE/Chema Moya





Elecciones andaluzas en el año 2022

El domingo 2 de diciembre del año 2018 se celebraron en Andalucía las elecciones regionales con una victoria del PSOE (con 33 escaños), seguido por el Partido Popular (26), Ciudadanos (21), Adelante Andalucía (17) y Vox (12).

Al final PP, Ciudadanos y Vox llegaron a un acuerdo para sacar adelante un nuevo Gobierno en la comunidad. A raíz de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha habido un terremoto político que muchas comunidades desean copiar. Tanto es así, que Vox ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, adelantar las elecciones. En el caso de agotarse la legislatura, las elecciones tendrían lugar en diciembre del año 2022. Una posibilidad que han rechazado desde Ciudadanos, que han calificado de "disparate". Incluso Moreno ha asegurado que "con estabilidad, convocar elecciones sería una verdadera locura" y ha defendido en los últimos días que solo lo haría si perdiera el apoyo de alguno de sus socios de Gobierno: Ciudadanos o Vox.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cualquier caso, las formaciones ya han comenzado a reorganizar sus grupos parlamentarios. Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, ya ha presentado su nueva propuesta para los próximos comicios. El PSOE, por su parte, dará una nueva oportunidad a la expresidenta andaluza, Susana Díaz, para encabezar el partido en el año 2022.

Lo que sí está claro, es que la decadencia de Ciudadanos en Madrid aterra también en Andalucía por su enorme peso en el Gobierno andaluz y las consecuencias a largo plazo que podría tener su posible desaparición.

Elecciones madrileñas en 2023

A pesar de la convocatoria a las urnas de los madrileños hace algo más de una semana no va a evitar que deban acudir de nuevo a las urnas en el año 2023, cuando se agotaría el tiempo oficial de la legislatura "orgánica".

Tal y como consta en el Estatuto de Autonomía en la Comunidad de Madrid, "la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado al término natural de la legislatura originaria". En otras palabras, independientemente del adelanto electoral del 4 de mayo, deberá haber unas nuevas elecciones en el año 2023. El pasado 4 de mayo hubo varios titulares que cambiaron el escenario político en la comunidad.

Por un lado la victoria abrumadora de la popular Isabel Díaz Ayuso, que se quedó a tan solo cuatro escaños de lograr una mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid. No obstante, y tras obtener 65 diputados, contará con los apoyos de VOX para poder gobernar. No podemos obviar la derrota histórica del PSOE, al obtener su peor resultado en la región (24); el 'sorpasso' de Más Madrid a los socialistas, que ganaron en votos al PSOE (con 24 escaños); el adiós de Pablo Iglesias de la política tras obtener tan solo 10 escaños y la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, tras no alcanzar el 5 por ciento de votos necesario para tener representación.

EFE/Luca Piergiovanni





¿Adelanto electoral en Murcia?

Las últimas elecciones en la región fueron en mayo del año 2019, por lo que el plazo orgánico hasta agotar la legislatura tendría su fin en el año 2023. No obstante, ha habido voces que han pedido un adelanto electoral en Murcia.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha considerado este martes que es importante convocarse elecciones anticipadas, tal y como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, alegando que no se puede contar "con el riesgo" de que Ciudadanos forme parte de algunos Gobiernos (haciendo alusión también a Andalucía), y creen que "no se puede seguir con Pedro Sánchez", como presidente del Gobierno.

Elecciones municipales y autonómicas en 2023

El 26 de mayo del año 2019, España celebró las elecciones municipales y autonómicas. Por lo tanto, y siguiendo los plazos establecidos, los españoles tienen cita de nuevo en el año 2023, cuando también deberán votar para conformar un nuevo Gobierno, tanto a nivel regional como a nivel municipal.

Por el momento no podemos aventurarnos a cifrar hasta qué punto podrían influir los resultados de las elecciones del 4-M en este ámbito, ya que a largo plazo será necesario observar la forma en la que las comunidades afrontan la pandemia, cuya gestión en estos momentos es clave para ayudar a los ciudadanos a tomar una decisión sobre su voto.

Dependiendo de la evolución de la pandemia y las nuevas medidas que vayan tomándose para afrontar la pandemia de coronavirus, podría servir como precedente para repetir el resultado del pasado 4 de mayo o, por el contrario, dar una vuelta completa a las intenciones de voto de los madrileños en las próximas citas electorales.