2D.- Casado critica la "red clientelar y corrupción" del PSOE en Andalucía y ve al PP como la "única garantía de cambio"

Critica que es Susana Díaz "quien mancilla" a la región

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que el "drama" de Andalucía es que "durante 40 años no ha habido alternancia, saneamiento democrático, y ninguna luz para cambiar lo que se estaba haciendo mal", a su juicio, "por la red clientelar, la corrupción y por aquello que lleva haciendo el PSOE en esta tierra". Por ello, tras criticar que es la presidenta, Susana Díaz, quien "mancilla" a la región, ha dejado claro que el PP "es la única garantía de cambio".

Casado, que ha clausurado en Málaga un acto con motivo del Día de la Hispanidad ante unas 1.700 personas, ha estado precedido por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, del que ha valorado que "es un excelente candidato" porque "es un buen gestor".

"Es la única garantía de cambio, y desde el principio ha dicho que no va a pactar con el PSOE", ha aclarado tras aludir a las declaraciones del líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, sobre que no apoyará a Susana Díaz. ""Quien no quiera que gobierne el PSOE en la región que vote al PP, no al resto", ha incidido.

Durante el acto, el primero tras anunciarse las elecciones autonómicas para el próximo 2 de diciembre, ha hablado de que "Andalucía ha dado demasiado al socialismo, y el socialismo no le ha dado nada a Andalucía", ha afirmado, advirtiendo de que no hay que dejarse engañar: "hace falta una alternancia si queremos que esto cambie", y criticando que si "hay más desigualdad y más paro es por culpa del PSOE".

Para Casado, "probablemente" en la región se sigue votando "lo mismo" durante 40 años por "una red clientelar que asfixia y por una corrupción sistemática que, igual que en Cataluña, permitió movilizar un mastodonte de administración a favor del propio partido".

Ha incidido, por tanto, en que en Andalucía "ha sobrado Junta todos estos años", valorando que Moreno "promete más Andalucía y menos Junta", ha dicho. "El PP lo que quiere es que cualquier política pública sea honesta y justa; es el PSOE el que está quitando el dinero a los andaluces para quedarse con una parte, luego repartirlo y encima decir que les den las gracias".

Frente a ello, ha abogado por "tener una economía productiva, de manera que se pueda recaudar más y bajando los impuestos", ha aclarado.

"NO SÉ CÓMO NO HAN SALIDO A PEDIR PERDÓN"

Ha valorado, por otro lado, la gestión llevada a cabo por los alcaldes 'populares' en Andalucía, y ha dejado claro que también llevarán esa gestión a la autonomía. En este punto, ha incidido en que "ni Juanma ni yo tenemos algo por lo que nos puedan avergonzar; a mí lo que me daría vergüenza es presidir una Junta en la que ha habido miembros del Ejecutivo que se gasten el dinero en prostitutas, cocaína, en mariscadas, y es una vergüenza y no sé como no han salido a pedir perdón, ellos y Pedro Sánchez".

"Se han gastado 32.000 euros en un puticlub, la gente ya entiende la degeneración moral, la absoluta perversidad de la administración pública que ha habido aquí", ha criticado el líder del Partido Popular.

Ante ello, se ha preguntado si esta es la Junta de la que su presidenta, Susana Díaz, va dando lecciones "cuando viene por Madrid, como si hubiera hecho algo más que empobrecer, arruinar y tener una administración absolutamente corrupta", preguntándose "qué lecciones nos van a dar a notros".

También se ha referido a que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán "están en el banquillo de acusados por el escándalo de corrupción mayor de la historia de España", en alusión al juicio de los ERE.

Por todo ello, ha dicho que quien "humilla a los andaluces es quien los hace ir a la cola del paro, quien los tiene con cola de espera en los hospitales, quien los tiene en barracones en colegios, que son como saunas; quien hace el ridículo a nivel internacional por tener los casos más sangrantes de corrupción. Quien mancilla a Andalucía es Díaz y el PSOE y esto tiene que acabar", ha apostillado.

Por último, Casado ha vuelto a valorar "la hoja de servicios intachable" de Juanma Moreno, "la experiencia, el programa valiente y necesario", pero sobre todo, ha agregado, "la certeza de que no vas a defraudar a tu tierra". Ha mostrado, asimismo, el apoyo del PP, que "nos vamos a volcar en esta campaña y vamos a recorrer esta tierra". "Necesitamos que Andalucía se abra al mundo, sea un escaparate para todos", ha concluido.