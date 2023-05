28M.-Muñoz pide llenar las urnas de votos al PSOE para que Sevilla siga "como un tiro" y evite una "parálisis"

El alcalde de Sevilla y candidato socialista en las elecciones locales del próximo 28 de mayo, Antonio Muñoz, ha realizado este sábado un llamamiento a la ciudadanía para "llenar" las urnas de esa cita con votos a las papeletas del PSOE que le permitan revalidar en el cargo y permitir que Sevilla "siga como un tiro" y no caiga en la "parálisis" que, en su opinión, supondría un cambio de gobierno para la capital andaluza.

Son ideas que Antonio Muñoz ha trasladado en el mitin que este sábado ha compartido con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, ante un auditorio de unas 2.800 personas, según estimaciones de la organización.

Además, el acto --el primer mitin que Sánchez ha ofrecido en la recién iniciada campaña del 28M-- ha contado con las intervenciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y del secretario provincial del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y con la asistencia, igualmente y entre otros dirigentes socialistas, de la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva socialista y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

"¡Qué ganitas tengo de que llegue el 28 por la noche, de empezar a abrir urnas y ver los montones de votos del PSOE!", ha exclamado Antonio Muñoz al comienzo de su intervención en este acto en el que ha reivindicado su candidatura como la de "la ilusión y la ambición", así como una candidatura "en color" y que es también la de "los barrios de Sevilla".

Así, ha repasado las primeras citas de su agenda de campaña en varios barrios de la ciudad y ha subrayado que "la calle no engaña", y lo que ve en ella le dice que el PSOE va a "ganar las elecciones y Sevilla va a tener un gobierno progresista en los próximos cuatro años".

Antonio Muñoz, que ha aprovechado la asistencia de Pedro Sánchez a este acto para reivindicar la Ley de Capitalidad que reclama para Sevilla, ha defendido que las del 28 de mayo son unas elecciones "muy importantes para Sevilla, por el momento en el que nos encontramos", un "punto de inflexión en el que, o seguimos lanzados como una ciudad que mira al futuro, o volvemos a un modelo de parálisis y apagón que ya conocemos cuando gobierna la derecha", según ha advertido.

En esa línea, Muñoz ha defendido que "desde el 92 no teníamos tanta inversión privada como ahora en Sevilla, y no podíamos mirar al futuro con tanto optimismo como lo podemos hacer en este momento, que es el momento de Sevilla", y ha incidido en que en la próxima cita con las urnas "no nos jugamos solamente que Antonio Muñoz siga siendo alcalde, o que el PSOE siga gobernando la ciudad", sino optar entre "el apagón y la parálisis o seguir como un tiro", por lo que "tenemos que echar el resto en estos días" que quedan hasta la fecha de las elecciones, ha remarcado.

Muñoz ha reivindicado que "Sevilla ha avanzado cuando ha tenido un alcalde socialista", y ha presumido con "orgullo" de haber sido una ciudad comprometida con la memoria histórica, "sacando" los restos del general Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena y promoviendo las exhumaciones en la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, según ha destacado ante un público que ante esas referencias se ha puesto en pie para dedicarle una cerrada ovación.

UN ALCALDE "CON IDEAS Y CON IDEOLOGÍA"

Antonio Muñoz, que ha reivindicado su lema de "tres palabras" que son "Sevilla, Sevilla y Sevilla", ha dedicado el tramo final de su discurso para reivindicarse como "un alcalde con ideas y con ideología", y al respecto ha advertido de que "la gente que dice que no tiene ideología no son de fiar", momento tras el que en la pantalla que se situaba detrás de su atril en el escenario de este acto se ha proyectado el logo del PSOE junto al nombre de Sevilla, provocando un nuevo aplauso de los asistentes.

Finalmente, el candidato a la reelección como alcalde ha dirigido un mensaje "a quienes están desencantados de la política", a quienes ha ofrecido sus "manos" para que se agarren a ellas y sueñen "por Sevilla". "No dejemos de aprovechar esta oportunidad, nos jugamos mucho", ha expresado Muñoz, que ha concluido con un llamamiento "a votar y a ganar".

ESPADAS: "NO PODEMOS RETROCEDER"

Antes que el alcalde ha intervenido su antecesor al frente del Ayuntamiento de Sevilla y actual secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que ha reivindicado la labor de los últimos ocho años de gobierno municipal socialista que él mismo dirigió entre 2015 y 2021, y ha defendido que el PSOE ha sido "el único partido que ha trabajado por esta ciudad y la ha transformado".

En línea con Muñoz, Espadas ha sostenido que Sevilla "está lanzada" y "no podemos retroceder". "No queremos tristes, no queremos gente que nos recuerde un pasado gris; queremos gente preparada, con una sonrisa, que se lo merece; queremos a Antonio Muñoz", ha concluido exclamando el líder socialista andaluz.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde del municipio de La Rinconada, Javier Fernández, ha vaticinado que los socialistas van a "reventar las urnas el 28 de mayo de puños y de rosas", y ha agradecido a Pedro Sánchez "por querer y proteger a Sevilla, por tu compromiso con las infraestructuras y la gente" de esta ciudad, ha abundado antes de reivindicar el "liderazgo" del presidente socialista en el país y en Europa, según ha defendido, al tiempo que ha proclamado también que los alcaldes del PSOE y sus candidatos acuden "con los deberes hechos" a las elecciones de finales de este mes, así como ha reivindicado el liderazgo de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz, a quien ha cedido el uso de la palabra.

Finalmente, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, había abierto el acto también con palabras de agradecimiento a Sánchez "por apoyar Sevilla, por apoyar esta tierra", y augurando que Antonio Muñoz seguirá de alcalde "muchos años más", y en esa línea ha proclamado que "huele a una contundente victoria socialista el 28 de mayo" a tenor de la "ilusión" que percibe y que "nos inyectan todos los días nuestros vecinos", según ha destacado.