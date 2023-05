28M/M.-Podemos-IU llama a votar con "valentía" a indecisos, jóvenes y abstencionistas porque "el voto cuenta"

La candidata de la confluencia liderada por Podemos e Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, ha hecho un llamamiento a votar este domingo 28 de mayo con "valentía e ilusión" a indecisos, jóvenes y abstencionistas porque "claro que el voto cuenta".

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en la sede del Distrito Macarena, en la calle Manuel Villalobos, acompañada del número dos de la candidatura, Ismael Sánchez, la cabeza de lista del cartel electoral de la confluencia de izquierdas ha animado a participar en estos comicios porque "hay gente a la que le interesa que no se vote porque no quieren que las cosas cambien".

Susana Hornillo ha instado a votar con "ilusión por plantar la semilla del cambio", parafraseando al que fuera líder de Izquierda Unida Julio Anguita. En esta línea, ha hecho un "llamamiento a todas esas personas que todavía se lo están pensando", así como a los que trabajan por mejorar Sevilla y "saben que aún tiene que mejorar más".

Igualmente, ha pedido participar "a los que piensan que no se consigue nada votando; a los que tienen una situación complicada y que no van a votar porque piensan que sus condiciones no van a mejorar; a los jóvenes... Llamo a votar porque claro que el voto cuenta".