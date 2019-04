Abascal, muy duro con el PP: “Es un 'valor seguro' para la inmigración descontrolada”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado hoy en Murcia, ante un pabellón Príncipe de Asturias con más de 3.000 personas, que España "tiene un enemigo y tiene nombre de partido, Partido Socialista Obrero Español" y ha calificado a Pedro Sánchez de "peligroso y sin escrúpulos" por pactar con los enemigos de España.

Acompañado de Pascual Salvador Hernández, candidato de VOX a la presidencia de la Región de Murcia, y Lourdes Méndez, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Murcia, Abascal ha cargado contra el PP por arrodillarse ante la "la izquierda progre" y sobre su lema de campaña, ha apuntado, "el PP es un valor seguro, seguro para la memoria histórica del PSOE, para la inmigración descontrolada, para rendirse en Cataluña. Lo que es seguro es que no tienen valor".

Abascal ha criticado también al resto de partidos, "por ser un fin en si mismos, una agencia de colocación de personas y haber perdido de vista el interés general. Todos en un grado o en otro, contribuyen a la división y son cómplices de la dictadura pogre". En contraposición, ha dicho, "VOX es la casa del sentido común, del sentido patriótico. No somos un partido, somos un movimiento patriótico y cultural al servicio de España". Así, ha insistido que el 28 de Abril "no hay un debate entre derechas o izquierdas, sino sobre la existencia misma de España, de las libertades individuales". Y añadía ante un pabellón repleto, "España no va a ser rendida".

Por otro lado, ha arremetido contra los parlamentos autonómicos por ser "es el estado del Bienestar de los Partidos", porque "los estatutos y los blindajes no hacen más que enfrentar a los españoles". En este punto se ha referido a la reforma pactada del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia "que blinda a la izquierda progre". Asimismo, se ha referido a la seguridad del estado Español, "una patria tiene que tener fronteras como una casa tiene que tener muros, para defenderla. Si no basta con una valla habrá que hacer dos muros en Ceuta y Melilla".

En este punto, Abascal ha negado que vayan en contra de la inmigración, "ni siquiera de los ilegales, porque entendemos que quieren llegar para progesar, lo que no entendemos es a los políticos que han hecho el efecto llamada". Igualmente, ha ido contra las leyes de género y de la Ley de Contra la Violencia de Género, por no conseguir "ni proteger de la violencia a la mujer", por eso ha abogado por una Ley de Violencia "que nos protega a todos por igual".

Finalmente, se ha referido a las últimas encuestas electorales que se publicarán mañana. "Intentarán frustar las espectativas, la manipulaciíon está constatada, da igual lo que digan mañana, porque cuando los partidos os han llamado al único partido al que habéis acudido es a VOX". "Un voto VOX sirve para mantener la unidad y restablecer en orden en Cataluña, para controlar nuestras fronteras, para defender nuestras tradiciones, la Semana Santa, la caza". "Votos serenos para salvar nuestra patria y nuestra libertad", ha concluido.