Zapatero: "La posición de González sobre Venezuela no parece muy moderada"

El exjefe del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que la posición del también expresidente Felipe González sobre Venezuela "no parece muy moderada" y ha abogado por promover el diálogo entre las partes en conflicto en lugar de actuar como "hooligans" de una u otra.

A primeras horas de esta mañana, Zapatero afirmaba en una entrevista radiofónica que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "acierta" al no recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó.

Posteriormente, en un comunicado, Felipe González ha defendido a Juan Guaidó como "el único representante legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela y frente la "tiranía" de Nicolás Maduro.

Preguntado por el comunicado de González durante una visita a la casa en la que vivió Antonio Machado en Rocafort (Valencia) antes de que el poeta partiera hacia el exilio, Zapatero ha apuntado que: "Buena parte de las aproximaciones que se hacen sobre Venezuela son equivocadas".

"Y lo dice quien ha estado allí en 38 ocasiones, ha trabajado en pro de la paz, la democracia y la convivencia en un país hermano. Las aproximaciones radicales o el fundamentalismo siempre están condenados al fracaso", ha afirmado.

"La declaración de González me parece respetable, obviamente, pero la cuestión no es si se reconoce -a Guaidó- o no, eso una nota a pie de página. Hay que promover el diálogo y el consenso, y desde luego para quien dice respetar el derecho internacional la figura del reconocimiento tendrá que ser explicada, porque es algo absolutamente novedoso", ha añadido.

"Quien representa a Venezuela en la ONU es el Gobierno de Maduro, y resulta que la ONU es la institución que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional, por lo tanto me parece una aproximación que no ayuda", ha agregado Zapatero.

Preguntado por si cree que González se equivoca en su posición respecto a Venezuela, Zapatero ha apuntado: "No me atrevería a decir eso en absoluto; siempre trato con respeto y humildad los grandes temas, y más allá de las pasiones o los agravios está en juego el futuro de un país hermano".

"El camino que debemos tomar no es el de afirmarse en uno u otro lado, sino el del diálogo y el encuentro. Allí, como en otros muchos países, hay dos sectores, muy divididos, que tienen una lectura diferente de la historia y de lo que ha pasado, y los dos representan a una parte importante", ha recalcado.

En este sentido, ha continuado el expresidente, "si lo que intentamos es tirar de un lado para derribar al otro, no lo conseguiremos".

Al ser preguntado si considera "radical" la posición de González, Zapatero ha respondido que "en el tema de Venezuela, moderada no parece".

"Tengo respeto a Guaidó, es un actor político. No entro en su reconocimiento, pero no cabe duda de que el