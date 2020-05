De la libre movilidad a las ayudas por los ERTE: ¿qué pasará si no se prorroga el estado de alarma?

Sin estado de alarma, en vigor en España desde el pasado 15 de marzo, no se podría restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos. De este modo, no sólo desaparecía el confinamiento en casa sino que además todas las personas tendrían el derecho de desplazarse a otras regiones de España si así lo desearan. Competencias tan importantes como la Sanidad o la Educación pasarían de nuevo a las Comunidades Autónomas, por lo que cada una de ellas asumiría la gestión de su red sanitaria y podrían decidir si abren los centros escolares lo que queda de curso. Por tanto, podría darse la circunstancia de que en algunas regiones los niños volvieran a las clases y en otras no se reiniciaria la actividad académica hasta septiembre. La apertura de tiendas, bares, restaurantes y lugares de ocio quedarían supeditadas también a cada CC.AA.