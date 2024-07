Feijóo acusa a Sánchez de amenazar con censurar a los medios

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de amenazar con censurar a los medios y de intentar controlarlos ante las investigaciones por supuesta corrupción a su mujer, su hermano, o el caso Koldo.



"El mayor bulo de España es usted", le ha dicho Feijóo a Sánchez desde la tribuna de oradores del Congreso, tras exponer este miércoles el jefe del Ejecutivo su plan de regeneración, con el que asegura pretende parar los bulos y evitar que los medios tengan más financiadores que lectores y no se puedan comprar "tabloides".



Para Feijóo lo anunciado no es más que una "milonga" y considera que ante la "corrupción que le acecha" Sánchez tenía dos opciones: dar explicaciones si lo consideraba inexacto o denunciar si lo consideraba falso. Sin embargo, ha denunciado, ha preferido intentar controlar a los medios.



El presidente del PP ha acusado a Sánchez de ser el "cinismo hecho carne" y le ha reprochado que no haya dado explicaciones sobre sus reuniones en Moncloa con su mujer, Begoña Gómez, y con el empresario Juan Carlos Barrabés: "Lo sabía y lo tapó", ha recalcado.