Esther Peña: "Al Gobierno "no le temblará la mano" para aplicar el 155"

El PSOE no descarta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responda a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña con una nueva aplicación del artículo 155, que "se producirá en el caso de que se den las condiciones y al PSOE no le va a temblar la mano, como no le tembló en el pasado".

Así lo ha señalado la portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, en una rueda de prensa en la que ha avanzado que "en las próximas horas" se conocerán las medidas "valientes" con las que el Gobierno responde a las actuaciones de la Generalitat respecto a los mossos, los CDR y las declaraciones del presidente Torra llamando a la "vía eslovaca".

Según Peña, el Gobierno socialista está ultimando un estudio sobre las medidas que puede adoptar dentro del marco de la Constitución para la "conculcación de derechos" que, a su juicio, se ha producido en Cataluña con la "complacencia" del Gobierno autonómico y la "dejación de funciones" de Torra tenga "consecuencias importantes".