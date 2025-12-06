La división política y el plantón de los socios de Gobierno marcan el 47 aniversario de la Constitución

El Congreso de los Diputados acoge este sábado la celebración del 47 aniversario de la Constitución Española en un clima de creciente crispación política. El acto solemne, que comienza con el tradicional izado de la bandera, ha estado marcado por la sonada ausencia de los socios separatistas del Gobierno y también de VOX, evidenciando la profunda división que atraviesa el panorama político nacional.

Un aniversario de alto voltaje

La jornada se ha convertido en un telón de fondo para múltiples controversias que sacuden la actualidad. Tal y como desgrana Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE, el ambiente está cargado por situaciones de alto voltaje, como las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar y la gestión del caso por parte del PSOE, que ha generado críticas internas por su ocultación.

UIMP Francisco José 'Paco' Salazar, director general de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno

A ello se suma la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia aún no ha sido publicada por el Tribunal Supremo. El analista señala también el impacto del caso de José Luis Ábalos, ahora distanciado de Pedro Sánchez, y la enquistada ruptura con sus socios de investidura como factores que debilitan al Ejecutivo y complican su hoja de ruta.

El PP busca capitalizar la debilidad socialista

En este contexto, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, busca exprimir los escándalos que afectan al PSOE. La estrategia de los populares pasa por intentar recolocar las piezas del tablero nacional ante el nuevo ciclo electoral que ya está en marcha.

Este nuevo ciclo tiene su primera parada en las elecciones de Extremadura este inminente 21 de diciembre. Posteriormente, el calendario electoral continuará con las citas de Castilla y León en marzo y, previsiblemente, con Andalucía en el mes de junio, contiendas que medirán la fuerza de los principales partidos en medio de este clima de tensión.

Frente a este clima de división, voces como la del catedrático de Ciencia Política, Benigno Pendás, aportan una perspectiva de fondo.

En una entrevista en 'La Mañana Fin de Semana', el también presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ha defendido la fortaleza de la Carta Magna, asegurando que pese a todo, es un día de cumpleaños feliz. Para Pendás, la de 1978 es la Constitución más duradera de la historia de España, la que ha traído consigo los mejores años políticos y económicos de nuestro país.

El catedrático ha insistido en que los elementos nucleares del texto permanecen intactos. 'El ADN de la constitución sigue siendo perfectamente válido', afirmó, refiriéndose a pilares fundamentales como el estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria y un sistema autonómico que, según explicó, es compatible con una soberanía nacional única siempre que exista lealtad entre los actores políticos.

Precisamente, para Pendás, la palabra clave de la situación actual es 'lealtad'. Considera que si los diferentes actores políticos asumen los valores y el sentimiento constitucional, el sistema puede continuar funcionando sin mayores problemas. Sin embargo, ha lanzado una advertencia sobre las consecuencias de romper este consenso, afirmando que si se dan 'circunstancias que superen esa validez en la constitución, pues entraremos en un terreno ahora mismo desconocido y, desde luego, indeseable'.