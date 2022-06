Dimite la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado entre lágrimas que deja su cargo en el gobierno valenciano y de Les Corts tras su imputación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La vicepresidenta ha asegurado que "no quiere que se paren las políticas del Gobierno del Botànic" y ha considerado que la historia del caso "pasará a la historia de la infamia". Además, ha indicado que no ha hablado con Puig para que no se filtrase la noticia.