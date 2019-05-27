Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
ELECCIONES RESULTADOS (Titulares)
Estos son los titulares de la noche electoral:,ELECCIONES EUROPEAS,- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 20 DE LOS 54 ESCAÑOS EN LIZA,- VOX ENTRA EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 3 DIPUTADOS,- EL LÍDER DE ERC ORIOL JUNQUERAS CONSIGUE UN ESCAÑO,- EL EXPRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT CONSIGUE SU ACTA,ELECCIONES MUNICIPALES,- MANUELA CARMENA PIERDE LA ALCALDÍA DE MADRID,- ERNEST MARAGALL, DE ERC, GANA A ADA COLAU EN BARCELONA,- ABEL CABALLERO BATE SU PROPIO RÉCORD CON 20 CONCEJA
Agencia EFE
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