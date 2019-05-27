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      ELECCIONES RESULTADOS (Titulares)

      Titulares de la noche electoral

      Estos son los titulares de la noche electoral:,ELECCIONES EUROPEAS,- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 20 DE LOS 54 ESCAÑOS EN LIZA,- VOX ENTRA EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 3 DIPUTADOS,- EL LÍDER DE ERC ORIOL JUNQUERAS CONSIGUE UN ESCAÑO,- EL EXPRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT CONSIGUE SU ACTA,ELECCIONES MUNICIPALES,- MANUELA CARMENA PIERDE LA ALCALDÍA DE MADRID,- ERNEST MARAGALL, DE ERC, GANA A ADA COLAU EN BARCELONA,- ABEL CABALLERO BATE SU PROPIO RÉCORD CON 20 CONCEJA

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 01:32

      Estos son los titulares de la noche electoral:

      ELECCIONES EUROPEAS

      - EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 20 DE LOS 54 ESCAÑOS EN LIZA

      - VOX ENTRA EN EL PARLAMENTO EUROPEO CON 3 DIPUTADOS

      - EL LÍDER DE ERC ORIOL JUNQUERAS CONSIGUE UN ESCAÑO

      - EL EXPRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT CONSIGUE SU ACTA

      ELECCIONES MUNICIPALES

      - MANUELA CARMENA PIERDE LA ALCALDÍA DE MADRID

      - ERNEST MARAGALL, DE ERC, GANA A ADA COLAU EN BARCELONA

      - ABEL CABALLERO BATE SU PROPIO RÉCORD CON 20 CONCEJALES EN VIGO

      - KICHI ROZA LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CÁDIZ

      ELECCIONES AUTONÓMICAS

      - EL BLOQUE DE LA DERECHA GANA LA COMUNIDAD DE MADRID

      - EL PSOE PODRÁ GOBERNAR EN LA RIOJA TRAS 24 DE PODER DEL PP

      - EL PRC DE MIGUEL ANGEL REVILLA GANA EN CANTABRIA

      - MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE EN CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA

      - EL PSOE PODRÍA PERDER EL GOBIERNO DE ARAGÓN

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