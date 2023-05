Sémper rechaza contribuir con "más leña" a la polémica del Dos de Mayo

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha eludido este miércoles pronunciarse sobre la "polémica" vivida durante la celebración del Dos de Mayo, un "fuego" que, a su juicio, "debería apagarse en lugar de ser extendido" y al que ha evitado "contribuir" con "más leña o con más gasolina".

Sémper, quien ha participado en acto electoral organizado por su partido en San Sebastián junto al candidato popular a la Alcaldía de la ciudad, Borja Corominas, ha respondido de esta manera al ser preguntado por los periodistas sobre el incidente originado ayer cuando los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid impidieron el acceso del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a la tribuna de autoridades durante el desfile del Dos de Mayo.

"Entiendo que lo que sucedió ayer a mucha gente le parezca interesante, pero desde luego a mí no y no voy a seguir contribuyendo a esta polémica con más leña o con más gasolina a un fuego que debería apagarse en lugar de ser extendido", ha resumido Borja Sémper.

"Yo no quiero alimentar y no quiero reproducir una dinámica política que me exaspera, que no me gusta en absoluto, de la que huyo y de la que queremos cambiar", ha añadido el dirigente popular, antes de explicar que los "retos" a los que se enfrenta nuestro país "son tan extraordinarios y son tan inmensos" que se niega "a contribuir a este juego de la distracción en virtud del cual no hablamos de los problemas reales".

"Hay mucha gente pasándolo mal. La situación en España no es precisamente un camino de rosas para muchas familias", ha insistido Sémper, antes de recordar que España es el país de la Unión Europea "con más paro", además de tener "unos problemas de vivienda importantísimos".

"El Gobierno ya ha anunciado a la UE que en el año 2024 y 2025 tiene que proceder a un recorte de 24.000 millones de euros en gasto público. En el año 2025 tenemos que afrontar una reforma de las pensiones. Tenemos unos índices de natalidad de los más bajos del mundo, sólo por detrás de Japón y una sociedad cada vez más envejecida y por lo tanto también amenazado nuestro sistema de bienestar", ha proseguido el dirigente del PP, a quien por otra parte también le resulta "un poco agotador" que lo que pasa en Madrid parezca "que es lo que pasa en todo el mundo".

"Madrid es una ciudad extraordinariamente importante, es la capital de España pero no es la capital del Mundo. Lo que sucede en Madrid es muy relevante pero convendría que dejáramos de estar todos permanentemente con la lupa mirando qué es lo que pasa en Madrid", ha opinado.

En otro momento de su discurso, que ha ofrecido tras un paseo en bici que ha concluido en uno del extremos de la bahía de La Concha, frente a la escultura "El Peine del Viento" de Eduardo Chillida, Sémper, ha puesto de relieve la importancia de las próximas elecciones del 28M, unos comicios que, según ha indicado, resultan "fundamentales" porque permitirán "empezar a visibilizar el cambio a través de ayuntamientos y de Comunidades Autónomas".

"Un cambio -ha dicho- que esperemos que llegue a España también en diciembre, cuando el presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- tenga a bien convocar elecciones".