Sánchez defiende la campaña "propositiva" del PSOE ante la "hiperventilación" del PP

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles durante un mitin electoral en Ibiza la campaña "propositiva" de su partido ante la "hiperventilación" que asegura que está practicando la derecha, a la que ha acusado de no tener "argumentos".

Durante el acto, en el que han intervenido entre otros la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, Sánchez ha dicho que por la mañana ha estado "sufriendo esta campaña de hiperventilación que tiene la derecha" en el Congreso de los Diputados, donde el PP ha criticado nuevamente la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu.

"No tienen argumentos, están frustrados, llevan anunciando el apocalipsis social, económico y territorial desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Un apocalipsis que nunca llega", ha comentado.

Y ha contrastado esta "frustración" e "hiperventilación" de la derecha con la campaña "positiva y propositiva" que asegura que está haciendo el PSOE ante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, al plantear "avances sociales en beneficio de la mayoría".

"A la derecha solo le queda el insulto, la descalificación y la amenaza de derogación (...) Esa amenaza de derogación nunca es un proyecto político para una ciudad, consell, comunidad autónoma y tampoco para un país", ha añadido.

Sánchez ha dedicado buena parte de su intervención a hablar de las dificultades de acceso a la vivienda en el conjunto de España y concretamente en ciudades como Ibiza, y ha dicho que este asunto "debe ser una causa nacional que convoque" a todas las administraciones.

Además, ha recordado las medidas puestas en marcha por su Gobierno, como la aprobación de la Ley de Vivienda o la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza para construir 532 casas protegidas.

"Haremos más cosas porque la vivienda va a ser una causa nacional en esta legislatura y la siguiente. En Ibiza, el Consell, el gobierno autonómico de Francia y en el Gobierno de España, porque vamos a seguir gobernando cuatro años más también en España a partir del mes de diciembre", ha apuntado.

En clave estrictamente local y autonómica, Sánchez ha dicho que será un honor que el actual alcalde de Ibiza lo reciba en un futuro para inaugurar el parador nacional en esta ciudad, y ha alabado a Armengol por ser "muy insistente" con la aprobación de un régimen económico balear y de un pacto de insularidad.

"Al ver la hoja de gestión y servicios de Rafa y de Francina no me cabe duda de que la mejor tarjeta de presentación para pedir no la misma confianza de 2019 sino mayor es su gestión", ha dicho Sánchez, que ha subrayado que las islas Baleares, el Consell y la ciudad de Ibiza "necesitan cuatro años más de gobiernos socialistas".

Por ello, ha pedido a los socialistas que se movilicen con su voto en las próximas elecciones para defender aquello en lo que piensan.

"Es tiempo de tener gobernantes valientes, gobiernos que no se esconden, que dan la cara, tienen empatía, son sensibles, escuchan a la gente, que no son arrogantes, son conscientes de que hay que gobernar el presente pero con la mirada puesta en el medio plazo", concluido.