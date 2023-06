Sánchez busca paz interna en las listas al integrar a ministros y vieja guardia del PSOE

Sol Carreras

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, busca la paz interna en las listas para las elecciones generales al integrar a casi todos sus ministros, así como a perdedores de las autonómicas y municipales, y socialistas de la vieja guardia, como Carmen Calvo y José Luis Ábalos.

El Comité Federal del PSOE ratificará en su reunión del sábado las listas que presentará el partido al Congreso y al Senado con sus candidatos para las elecciones generales del 23 de julio.

Lo hará a partir de las propuestas recibidas por las agrupaciones socialistas de toda España y aprobadas entre el miércoles y el jueves de forma ordenada en los respectivos comités provinciales o regionales.

Y aunque el Comité Federal tiene la potestad de introducir nombres en las listas distintos a los recibidos, la previsión es que no habrá cambios, lo que es un síntoma del grado de consenso alcanzado dentro del partido para afrontar con la mayor unidad posible la cita electoral del 23J.

MINISTROS CANDIDATOS AL CONGRESO

Uno de los hechos más llamativos es la inclusión de prácticamente todos los ministros socialistas del Gobierno de Sánchez, que al ir en puestos de salida al Congreso tendrán asegurado un escaño en la próxima legislatura.

Por ejemplo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, será la número dos de Sánchez en la lista del PSOE para el Congreso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cuatro.

Con Ribera, Sánchez apuesta por una de sus ministras de máxima confianza, defensora de la denominada excepción ibérica y muy combativa con el futuro del Parque Nacional de Doñana, mientras que con Robles da protagonismo a uno de los miembros más valorados del Gobierno y con un perfil más trasversal, que agrada también al electorado de centro derecha.

También integra las listas la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, del núcleo duro de Sánchez, que repite como cabeza de lista por Sevilla.

Otros ministros que irán previsiblemente como número uno en candidaturas al Congreso son el del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Cádiz); el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (Córdoba); la de Ciencia, Diana Morant (Valencia); el de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife); y el de Sanidad, José Manuel Miñones (La Coruña).

Además, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, será designada cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, mientras que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, será número por Zaragoza.

El caso de Alegría ha sido el único que ha tenido cierta polémica, ya que la dirección regional del PSOE en Aragón liderada por Javier Lambán tenía intención de proponer como candidato al exdiputado Óscar Galeano, pero finalmente ha aceptado la apuesta de Ferraz por la ministra.

A falta de confirmación de otras candidaturas como la de Félix Bolaños (previsiblemente número tres por Madrid), los únicos ministros del lado del PSOE que no irán en listas son Nadia Calviño, Pilar Llop y José Luis Escrivá, que no han manifestado su predisposición y además no están afiliados al partido.

VIEJA GUARDIA DEL PSOE Y PERDEDORES DEL 28M

Una de las grandes sorpresas de las listas electorales del PSOE es la inclusión de socialistas que han ocupado cargos muy relevantes en los últimos años en el partido, pero que tienen menor foco mediático en la actualidad.

Es el caso por ejemplo de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, una de las mayores representantes del feminismo clásico en el PSOE y que irá finalmente como cabeza de lista al Congreso por Granada, y del exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, número dos por Valencia.

Además, Sánchez recupera en las listas a Antonio Hernando, exportavoz socialista en el Congreso y actual director adjunto del Gabinete de Presidencia, que encabezará la candidatura de Almería.

Y la ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra, que dimitió de este cargo poco después de la derrota del partido en las elecciones autonómicas en Andalucía de hace un año, será número uno al Congreso por Asturias.

Algunos de los líderes socialistas que no lograron revalidar gobierno tras las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo ocuparán primeros puestos en las listas para las elecciones generales, lo que garantiza su elección.

Por ejemplo, la todavía presidenta balear, Francina Armengol, será número uno al Congreso por Baleares; la aún presidenta de La Rioja, Concha Andreu, liderará la lista de este territorio al Senado; y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, encabezará la candidatura al Congreso por su provincia.

En la actualidad, solo falta concretar algunos detalles como las listas completas de Madrid, que aprobará este jueves el Comité Ejecutivo Regional del PSOE madrileño, y las del PSC, que se rigen por unos calendarios distintos a los de Ferraz y en las que ya está confirmada que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, repetirá como cabeza de lista por Barcelona.

Pero por el momento lo que prima es la voluntad de integrar a socialistas que han desempeñado o siguen desempeñando un papel destacado en el partido para poder afrontar con la mayor paz interna posible la nueva etapa que abre el adelanto electoral.