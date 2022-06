Salvador Illa: "A algunos se les va a poner cara de sorpresa el 19-J"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha viajado a Cádiz para apoyar la campaña electoral del PSOE-A y ha asegurado que "a algunos se les va a poner cara de sorpresa el 19 de junio".

En su primer acto como primer secretario de PSC fuera de Cataluña, Salvador Illa ha ofrecido hoy un mitin en Cádiz, en el que ha afirmado que Cataluña no sería lo que es sin Andalucía, de igual manera que el PSC es lo que es gracias a Andalucía.

La fuerza del socialismo se mama en el PSOE de Andalucía en una lucha que lleva a no rendirse, ha advertido el exministro de Sanidad, que ha puesto en valor "la fuerza de los 45.000 militantes, de los más de 400 alcaldes" del PSOE andaluz.

"Mal que les pese, las elecciones la deciden los ciudadanos y a algunos se les va a poner cara de sorpresa el 19 de junio, ha afirmado.

Illa ha apelado a la política de los acuerdos, a buscar lo que nos une, hay cosas que nos unen, la democracia está pensada para votar acuerdos y ha reclamado a los políticos autoexigencia, no echar la culpa a los demás y abandonar la confrontación "estéril".

Me reconozco en el estilo de hacer política de Juan Espadas, que ha estado 8 años a pie de calle, ha señalado al tiempo que ha destacado sus valores de serenidad, de espíritu constructivo, una política útil que no busca la bronca, que quiere más, que no se conforma y que da la cara, que no simplifica los problemas, que quiere unir a los andaluces con los catalanes y hacer una España que encuentra su fortaleza en la diversidad de España.

Con este acto, acompañando a la cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Irene García, Illa ha iniciado su apoyo a la campaña electoral del PSOE-A, que continuará mañana con dos actos en Chipiona y San Fernando.