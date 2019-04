Rivera vuelve a usar una foto para acusar a Sánchez de pactar contra España

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a utilizar hoy martes una fotografía en el segundo debate a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno para reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pacte con los independentistas que quieren romper España.

La imagen enmarcada que hoy Rivera ha colocado sobre su atril ha sido la de la dirigente de los socialistas vascos, Idoia Mendia, cocinando junto al de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y otros políticos vascos para un reportaje publicado en diciembre por el Diario Vasco.

Ha sido durante el tramo dedicado a política territorial en el debate organizado por Atresmedia, después de que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendiera más "escucha" y un proceso de "reconciliación" para Cataluña y el del PP, Pablo Casado, acusara a Sánchez de ser "el candidato favorito de los enemigos de España".

Rivera, quien en el debate de ayer en RTVE exhibió otra foto de Sánchez con el presidente catalán, Quim Torra, ha usado esta otra imagen para subrayar también que Sánchez es el candidato "del terrorista Otegi" que ya le ha ofrecido "un millón de votos".

Pedro Sánchez ha considerado "insultante" la estratagema de Rivera y le ha acusado de "falta de escrúpulos", pero Rivera le ha replicado con un "vergüenza me da a mí esta foto"; y ha recordado que esta fotografía llevó a José María Múgica, hijo del socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, a darse de baja en el PSOE.

El bloque dedicado a la política territorial ha derivado en un rifirrafe entre Casado y Rivera contra Sánchez, mientras Iglesias ha insistido en pedir "un poco de empatía, un poco de capacidad de escucha y menos insultos" ante el conflicto catalán para tratar de construir "la complejidad identitaria de nuestro país".

Casado ha reiterado que Sánchez "ya ha negociado y ha cedido" con los independentistas y que todavía depende "de los apoyos de los independentistas y los batasunos que quieren romper España".

El presidente ha recordado a ambos que hay elecciones anticipadas porque PP y Cs votaron contra de unos presupuestos "sociales" y se ha enzarzado con Casado al recordarle que en su día dijo que tenía "las manos manchadas de sangre", algo que ha negado el líder del PP al afirmar que se refería al "terrorista" Otegi.

Y para contrarrestar la foto de Rivera, Sánchez ha mostrado otra del panel de votaciones del Congreso donde se veía que PP, Cs y EH-Bildu habían votado "no" a una iniciativa que no ha concretado, un gesto que a su vez ha llevado a Rivera a llamarle "trilero".

Pablo Iglesias ha salido en su defensa al recriminar a Pablo Casado que hubiera considerado a Sánchez "amigo de terroristas o golpista", algo que ha entendido "exagerado", y que ha atribuido a una sobreactuación por parte de los populares.

Finalmente, Pablo Casado ha dicho que el PP "es el antídoto contra el separatismo", y ha avisado de que los planes del PSOE con los independentistas son "solo la guarnición del plato que está preparando Sánchez" porque si gana las elecciones, ha advertido, "España dejará de ser lo que ha sido" durante cuatro décadas.

También le ha espetado que no puede "blanquear el separatismo ni el terrorismo" a cambio de "un puñado de escaños".

Pedro Sánchez ha usado su último turno del bloque para volver a enfatizar, como al inicio del debate, que no iba a aceptar "ninguna mentira", y ha proclamado que "no es no, nunca es nunca y falso es falso" porque él no ha pactado con los independentistas, que además votaron junto a PP y Cs en contra los presupuestos.