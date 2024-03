Ribera contrapone la "honestidad" del PSOE con "el espectáculo bochornoso" del PP

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha contrapuesto la "honestidad" del PSOE con "el ruido, las mentiras y el espectáculo bochornoso" del PP.

En un encuentro en Bilbao con candidatos del PSE/EE para las próximas elecciones vascas, Ribera ha asegurado que los socialistas mantienen un "compromiso firme por las personas, sin embarrar la política, sin casos Ayuso y sin cuentas B".

"Sabemos lo que significa la libertad y los derechos, y no los confundimos con ir de cañas -en alusión a una frase de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, aunque también está muy bien", ha precisado.

En referencia al cambio climático y a la transición energética, Ribera ha criticado al PP por "plantear impuestos a las renovables o pensar en moratorias. ¿Moratorias, para qué?, en la actual situación es una irresponsabilidad. Dentro de unos años, dirán que ahora les venía mal pensar en cuestiones ambientales y que se tomaron un recreo".

"Les viene mal porque son de derechas y consideran que el medioambiente es un tema ideológico; creen que basta con poner tiestos en las terrazas", ha puntualizado en relación también con una conocida propuesta de Díaz Ayuso para frenar el cambio climático.

"No hay que ser abogados de retardismo, ni de hacer pausas... tampoco hay que enfangar, mentir, irritar ni generar estados de ánimo al borde del colapso como hace el PP para esconder su falta de acción y de ideas", ha dicho.

Ha criticado también el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha afirmado que "enfanga" para "no tener que decir qué va a hacer con Díaz Ayuso, una señora que entiende que lo mejor que se puede hacer con la familia es enriquecerse", en referencia a la investigación sobre su novio por presuntos delitos fiscales.

En el acto también ha intervenido el secretario general del PSE/EE y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, quien ha apostado por las energías renovables tras indicar que en Euskadi solo se consume un 17 % de este tipo de energía y la mitad es importada.

Ha cuestionado a los "pepitos grillo de pancarta" que en Euskadi defienden este tipo de energía, pero "luego no quieren renovables en los municipios en los que gobiernan", y ha mantenido que "el camino no es estar a la contra. No hay futuro sin apuesta plena por estas energías", ha dicho. EFE

