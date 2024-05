Riba (Ahora Repúblicas) pide romper relaciones con Israel y actuar sin "dobles estándares"

La cabeza de cartel de la coalición Ahora Repúblicas al Parlamento Europeo, Diana Riba (ERC), ha pedido este martes romper relaciones diplomáticas con Israel, ya que "hay un genocidio sobre la mesa", y ha instado a los estados miembro a que no actúen "con dos varas de medir" o con "dobles estándares".

En el ciclo de ruedas de prensa de campaña con los cabezas de lista a las elecciones europeas organizado por la Agencia EFE, Riba ha celebrado "el paso" que supone que este mismo martes el Gobierno español haya reconocido a Palestina como Estado y se ha mostrado confiada en que "en los próximos meses" otros estados miembro procedan del mismo modo.

"Nosotros siempre hemos reclamado la solución política mediante el reconocimiento de los dos estados", ha apuntado Riba, candidata de ERC, que comparte la coalición Ahora Repúblicas con EH Bildu, BNG y Ara Més.

Ha añadido que espera que sobre esta "solución democrática al conflicto" se pueda discutir, "con la urgencia que merece la situación en Palestina", en el Europarlamento salido de las elecciones del 9 de junio.

Y ha pedido "no tener una doble vara de medir en función de si es Israel, es Rusia o es cualquier otra potencia mundial". "No podemos aplicar unas sanciones a un Estado que está atacando y a otros no", ha señalado antes de denunciar que, en el caso de Gaza, "esta guerra se ha convertido en un genocidio".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy que "el Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina".

Al tiempo, ha señalado que España no reconocerá "cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes", un planteamiento que ha recordado que está alineado con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338 ycon la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea.