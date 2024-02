Rajoy critica la amnistía que "hace malo" al Gobierno del 155 y a los jueces y fiscales

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha criticado la ley de amnistía que considera que solo tiene como objetivo 7 votos y "quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos, y los jueces y fiscales y el Gobierno que aplicó el 155 sean los malos".

En un acto en la plaza de toros de Pontevedra, el "gran mitin" del PPdeG en esta campaña del 18F, junto al candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que no iba a entrar a hablar de política pero ha dejado claro que lo que pasa en España no se puede repetir en Galicia porque "esto no va acabar bien, y, si no, al tiempo".

Así, ha mostrado su rechazo a un Gobierno que "ataca de manera inmisericorde al poder judicial, que es un ataque a la democracia".

"No vengo a hablar del Gobierno y si deslizo algún comentario es sin querer", ha ironizado, para pasar a pedir después el voto a Rueda para que "no nos gobiernen Otegi y Puigdemont", ni "los que le dan el indulto a los independentistas ni los que suprimen el delito de sedición ni los amigos de Putin", que "hay que tener un par", ha apostillado.

Rajoy ha asegurado que tanto los gallegos como los españoles lo que quieren es "normalidad y sensatez" y no un Gobierno que ha dicho que no se había visto "desde la vuelta del país a la democracia" y que es "malo para España", por lo que ha proclamado, para terminar: "No queremos en Gobierno como éste, queremos a Rueda y a Feijóo".

El expresidente ha iniciado su intervención recalcando "de nuevo aquí" y recordando que esta plaza es "talismán" para el PP y el PPdeG, y se ha referido al anterior Gobierno bipartito como aquel que "estaba por aquí" pero que no "gobernaban" en Galicia.

"Dejaron de gobernar y siguen a la espera, lo que les queda", ha augurado en referencia a los partidos de la oposición, BNG y PSdeG.

Por eso, ha pedido votar a Rueda porque "lo ha hecho bien" y es "una persona sensata", algo que "viendo cómo está España, es un valor muy importante", según ha manifestado.

Porque "no queremos que nos gobiernen otros", ha afirmado, y "no queremos la amnistía que solo tiene un objetivo: siete votos".