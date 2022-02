El PSOE da por hecho que PP y Vox gobernarán juntos en Castilla y León

El PSOE da por hecho que el PP y Vox gobernarán juntos en Castilla y León y asegura que han empezado a hablar del reparto de cargos, aunque cree que el presidente en funciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, va a apurar hasta el último momento las negociaciones.

Fuentes socialistas afirman que el PP ya ha "cerrado" con Vox su entrada en el Gobierno de Castilla y León y que están ahora hablando del reparto de cargos, aunque señalan que Mañueco se niega por el momento a ceder la Vicepresidencia a la formación de Santiago Abascal.

"Mañueco va a apurar hasta el último momento (para cerrar Gobierno), pero lo tienen hecho con Vox", aseguran estas fuentes, que opinan que el líder del PP, Pablo Casado, no tiene "fuerza interna" en el partido ni "legitimidad" después de haber "embarcado" a Mañueco en este adelanto electoral.

Sobre la posibilidad de que el PSOE se abstenga para evitar que el PP gobierne con Vox en Castilla y León, estas fuentes insisten en que si el PP quiere ayuda tiene que pedirla, y si no lo hace es porque "ya lo tienen cerrado" con Vox.

Las mismas fuentes añaden que si Casado no quiere hacer un cordón sanitario a Vox en Castilla y León, el PSOE no va a ejercer de "pagafantas" y no va a dar la abstención "gratis" para que luego los populares pacten los presupuestos con Vox.

Respecto a las peticiones de algunos líderes regionales del PSOE de Castilla y León que han pedido la abstención, como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, estas fuentes son claras con la postura que defiende el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, así como el resto de la Ejecutiva Federal.

"A nosotros no nos presiona nadie", sostienen.

Por otro lado, estas fuentes mantienen que la pérdida de siete escaños del PSOE en estas elecciones de Castilla y León se debe en gran medida a la fragmentación que ha habido con la llegada de formaciones de la denominada España Vaciada, que esperan combatir "explicando bien" el trabajo de los socialistas en esas provincias.

Otras fuentes socialistas reconocen que no ha habido sorpresas en el resultado del PSOE en Castilla y León y que "bastante ha resistido" el partido frente al "desgaste" consecuencia de la pandemia.