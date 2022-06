Olona se aleja de mítines y se centra en reuniones con colectivos

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, se está prodigando muy poco públicamente durante la campaña electoral, de la que hoy se cumple la sexta jornada, ya que solo ha asistido a tres mítines -dos junto al líder nacional Santiago Abascal-, y su labor electoral se está centrando en reuniones, fuera de los focos de los medios, con colectivos.

Olona abrió en solitario la campaña electoral en Granada, por donde va como cabeza de lista, y al día siguiente participó en un mítin junto a Santiago Abascal en Sevilla, acto de carácter simbólico porque se celebró en la calle Asunción de la capital, en el mismo lugar que el líder de Vox se subió en 2015 en un banco con un megáfono para intentar explicar su programa a los escasos ciudadanos que se pararon a escucharle.

Tras este acto, Macarena Olona estuvo en un nuevo mitin en Córdoba el 4 de junio, también junto a Abascal, quien se está mostrando muy presente en la campaña andaluza, hasta el punto de que ya ha participado en tres mítines, además de los que aún tiene pendientes en los próximos días.

La candidata no participó en el acto público celebrado por Vox en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en el que volvió a estar el líder de esta formación, y su lugar lo ocupó el vicepresidente de Castilla-León, Juan García-Gallardo.

La jornada del pasado lunes, la candidata dedicó la jornada, al igual que el resto de sus rivales, a preparar el debate en televisión -en RTVE-, el primero de los que se celebrarán durante la campaña -el próximo es el día 13 en Canal Sur-, y en la jornada de ayer se conoció al final de la tarde por su gabinete de prensa que había mantenido un encuentro con agricultores de la provincia de Granada.

De hecho, la agenda de los próximos días, hecha pública hoy, recoge que esta mañana visitaría el mercadillo de Dos Hermanas (Sevilla) y posteriormente los negocios del centro de Puente Genil (Córdoba), mientras que mañana visitará los negocios tradicionales de La Carolina (Jaén) y la plaza de Toros de Linares, dejando para el viernes un encuentro con cazadores de la provincia de Jaén.

En una entrevista este miércoles en Cope, Olona ha calificado de "bulo" las informaciones que señalan que no está realizando campaña electoral, ya que, según ha explicado, está sirviendo para volver a ver "a colectivos, volviendo a escuchar necesidades", en una comunidad "donde no tengo que presentarme porque es lo que he estado haciendo durante estos tres años como diputada nacional andaluza".

Ha llegado a calificar su campaña como "intensa y apasionada", y ha recordado los distintos obstáculos que le han puesto en su camino "tanto la derecha como la izquierda" poniendo en marcha "bulos" que iban desde el intento de "ilegalización" de su candidatura hasta los de su empadronamiento pasando por su supuesta "falta de actividad durante esta semana en campaña".

Olona no celebrará un acto público hasta el próximo viernes, en el Parque de la Concordia de Jaén, donde estará acompañada de nuevo por Santiago Abascal, al igual que ocurrirá el sábado en la Plaza de la Merced de Huelva, y el domingo en el Auditorio Parque de la Constitución de Marbella (Málaga), donde también estará la presidenta nacional de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Hasta esos días, la candidata seguirá reuniéndose con colectivos, pero sin focos.