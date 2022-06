Moreno llama a la movilización el 19J para gobernar solo: "No nos confiemos"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha llamado a la movilización del electorado el próximo 19 de junio para alcanzar la "mayoría suficiente" que persigue, que le permita gobernar en solitario sin compartir el ejecutivo con Vox, y ha pedido que no haya un exceso de confianza.

"Muchos dirán que esto está ganado, que está hecho, que vamos a arrasar. No nos confiemos, no hemos ganado nada, se tiene que ganar una mayoría social; nadie puede quedarse en casa", ha advertido en el acto de apertura de campaña del PP de Andalucía, celebrado en Málaga unas horas antes del comienzo oficial ante unas 2.000 personas, según el PP.

Moreno, arropado por decenas de banderas andaluzas entre el público, una de ellas que ha enarbolado él mismo en el escenario, ha defendido que sus únicos jefes y los que le marcan la política son los andaluces.

A pesar de los buenos resultados que arrojan todas las encuestas para el PP, ha pedido a los andaluces que no se fíen, que los sondeos "no ganan las elecciones", por lo que "esa mayoría no puede quedarse en casa cuando llegue el 19 de junio".

"Tenemos unas ganas de comernos el mundo que no nos para nadie", ha garantizado un motivado Juanma Moreno, quien ha vuelto a pedir ayuda para construir "una mayoría suficiente, serena, esa mayoría que no chilla, que quiere progresar en paz, serenidad, con calma, esa mayoría que se parece a Andalucía" y que puede permitirles gobernar solos.

Moreno, que lidera la lista por Málaga, ha pedido a su provincia, a su ciudad, a su gente, que le empujen y le animen porque no se pueden "conformar" y que todo lo construido corra peligro de "caer".

En un discurso en el que no ha nombrado a ningún otro partido, ha advertido sobre la alternativa a su gobierno, que sería uno de "siete partidos" de izquierda, que retomarían los impuestos y destruirían "una a una" todas las reformas de la legislatura.

El candidato del PP se ha dirigido a los ciudadanos que están dudando sobre su voto para decirles que hay "dos opciones", seguir avanzando o volver "a la casilla de salida".

Moreno ha pedido que no haya resignación y ha hecho una defensa de su gestión en el Gobierno andaluz, de que no haya noticias de corrupción o de que ahora se mire "de tú a tú" a Cataluña, País Vasco o la Comunidad de Madrid.

Ha confesado que él quiere ser "el alcalde de los andaluces" y ha puesto como ejemplo al regidor de Málaga, Francisco de la Torre, que ha sido "capaz de transformar" la ciudad como él asegura que hará "con Andalucía".

Por su parte, De la Torre ha resaltado el mensaje de "moderación" de Moreno, que cree que "entra en otros espacios políticos", la lealtad con los ayuntamientos y la gestión en la Junta, para Málaga y también otras provincias: "Han tenido que llegar los malagueños del PP para que los problemas de Sevilla se resolvieran", ha manifestado.