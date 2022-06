Moreno avisa de la "maquinaria" del PSOE: "Va a hacer lo que tenga que hacer"

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este sábado que su partido representa "el único voto posible de un gobierno posible" y ha advertido, ante la última semana de campaña, de que "la maquinaria política" del PSOE "va a hacer lo que tenga que hacer".

En el acto central de la campaña, Moreno ha estado arropado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante más de 3.500 personas congregadas en Málaga frente al Teatro Romano y la Alcazaba, en un acto lleno de banderas de Andalucía.

Moreno ha pedido a los asistentes que no haya relajación y que voten "absolutamente todos" el 19 de junio porque se enfrentan a "una maquinaria política para hacer lo que tenga que hacer para evitar el cambio, lo vamos a ver esta última semana".

Ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha estado en la provincia malagueña este sábado, no haya llegado a Andalucía a "aportar soluciones" y sin embargo hable de aprobar, "en plena campaña", una ley para que no se privatice la sanidad.

Moreno ha invitado a Sánchez a prepararle un autobús para que haga una gira por todos los hospitales que han "recuperado" para la sanidad pública: "No hace falta una ley, que venga y vea el abandono de tantos años y la inversión de 2.000 millones" de su Gobierno.

También se ha referido a la juventud, a la que el PSOE ha dirigido parte importante de su mensaje, y ha pedido a los jóvenes que están "cansados de los eslóganes" que les presten "atención", que no son todos "iguales".

El candidato del PP ha hecho un llamamiento a quienes todavía no han decidido su voto, a aquellos que en anteriores elecciones optaron por otros partidos y ahora están dudando, y les ha pedido que no tengan miedo en votar al PP y que le presten su confianza porque no les van a "fallar".

Ha advertido de que "no existe experimento seguro" y ha expuesto sus "principios irrenunciables", que mantendrá "con la determinación suficiente".

Aunque mira a todo el "espectro de candidatos" con el "máximo respeto", ha dicho que "sólo hay una opción", la del PP, porque el 19 de junio "no se la juega ni Juanma Moreno ni el PP, nos la jugamos todos".