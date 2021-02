Mas apela a la "moral de victoria" en su primer mitin en la campaña de PDeCAT

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apelado este sábado a la "moral de victoria" en la que ha sido su primera intervención en un mitin de la campaña electoral del PDeCAT con motivo del 14F.

Mas ha participado por vía telemática junto a la candidata a la Generalitat, Àngels Chacón, y numerosos alcaldes y cargos locales en un acto electoral del Partit Demòcrata en Reus (Tarragona).

En su intervención, Mas no ha mencionado ni una vez a JxCat, ya que ha dicho que su aproximación tiene que ser "diferente" a la de los candidatos del PDeCAT por su "posición" de expresident, más orientada a la "reflexión".

El pasado septiembre, Artur Mas anunció que se quedaba en el PDeCAT y no se uniría al proyecto de JxCat impulsado por su sucesor, Carles Puigdemont, para no contribuir a la división del independentismo, aunque entonces ya advirtió de que él no confrontaría con Junts y que potenciaría su perfil "institucional".

Pero sí que ha apelado a la "moral de victoria" en estas elecciones, que ha pedido aprovechar para demostrar "quien es más útil" a la ciudadanía.

En este sentido, ha reivindicado el voto al PDeCAT como un voto "doble" porque es "el voto del buen gobierno" y de "la libertad" de Cataluña, y ha hecho un llamamiento a la participación el 14F.

"El que se abstiene no tiene representación en el Parlament y no la tiene durante cuatro años", ha señalado Mas, que ha insistido en que "lo que no se haga el 14F puede durar cuatro años".