Mas acusa a Sánchez de "desestabilizar" la UE y le insta sentarse y dialogar

El expresidente catalán Artur Mas ha acusado este jueves al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "desestabilizar" a la UE y le ha instado a "sentarse y negociar" para abordar el conflicto catalán, que no se solucionará, ha advertido, "convocado elecciones cada seis meses".

El exlíder de CDC ha intervenido en el Teatro Metropol de Tarragona en un mitin de JxCat con discursos también del presidente catalán, Quim Torra, y la cabeza de la lista, Laura Borràs, entre otros candidatos, mientras que el expresidente catalán Carles Puigdemont no ha intervenido por videoconferencia por el fallecimiento de su padre.

Mas ha advertido a Sánchez, del que ha dicho que "no es un hombre muy brillante", de que no "se equivoque", que "la solución no es ir repitiendo elecciones cada seis meses o cada año; la solución es sentarse y hablar, puñeta -ha dicho-".

Y ha añadido: "Pedro Sánchez, no somos nosotros, demócratas y pacifistas, los que nos cargamos los valores de la UE, es vuestra mala manera de hacer lo que se carga principios fundamentales de una UE que quisiéramos que algún día le diga: Sit and talk (siéntate y habla)".

Tras las informaciones sobre los miembros de los CDR encarcelados, Mas también ha denunciado que a Quim Torra "le fabrican historias falsas para convertirlo en lo que no es", ya que es un "demócrata pacifista".

El exlíder de CDC ha erigido a JxCat como la fuerza que "realmente ha hecho un esfuerzo hasta las últimas consecuencias para que la unidad que reclama en la calle sea efectiva".