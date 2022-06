Marín: Me quedaría con políticas sociales de Suárez y económicas de Aznar

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que si tuviera que elegir hoy "cómo gestionar este país", se quedaría con las políticas sociales de Adolfo Suárez (UCD) y las económicas de José María Aznar (PP).

El líder de la formación naranja en Andalucía se ha guardado esta "confesión" para el final de su intervención en un foro con empresarios organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, en el que ha sido presentado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha aprovechado para felicitarle por haber "ganado" el debate a seis del pasado lunes: "Lo bordaste, Juan".

Antes del coloquio, Marín ha repasado las principales acciones del Ejecutivo de coalición y, en particular, las medidas impulsadas por su formación. Parafraseando al histórico socialista y exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sostenido que a Andalucía "ya no la conoce ni la madre que la parió después de tres años y medio de gobierno" del PP y Cs.

Seguidamente, ha pedido a los empresarios su apoyo porque "el trabajo no está terminado" y Andalucía necesita seguir teniendo "un gobierno serio, que no se meta en líos".

Pese a los vaticinios de las encuestas, ha recalcado que "no van a conseguir quitarnos del tablero, a Ciudadanos le queda mucha vida", aunque por si acaso ha vuelto a pedir ayuda: "No para mí, sino para ustedes mismos".

En su opinión, los empresarios que se sientan liberales "no pueden votar a otro partido" que no sea Ciudadanos porque en otras comunidades autónomas gobernadas solo por el PP no se han puesto en marcha las mismas políticas: "Hoy, los empresarios lo tienen mucho más fácil en Andalucía", ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado algunas de las medidas puestas en marcha en esta legislatura, como el decreto de simplificación administrativa o el impulso a la formación profesional: "Lo han hecho consejeros de Ciudadanos", ha subrayado.

Preguntado en el coloquio si cree que los andaluces son "injustos" al retirar su apoyo a la formación naranja, según señalan la mayoría de las encuestas, ha dicho: "Los andaluces nunca se equivocan, nos equivocamos nosotros; si creen que tiene que haber otro gobierno, lo respetamos".

No obstante, se ha mostrado seguro de que el 19 de junio van a "apostar por la continuidad" del gobierno de coalición PP-Cs.

Porque no contempla en ningún caso que el PP pueda gobernar en solitario: "Yo también quiero, pero (Juanma Moreno) sabe que es imposible. Ni en Andalucía ni en ningún sitio va a haber un gobierno con mayoría absoluta", ha repetido este miércoles, tras lo que ha emplazado a Moreno a que diga "si acepta un gobierno con Vox dentro o con Ciudadanos".