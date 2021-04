Marín: Ciudadanos es el único partido capaz de unir y no de confrontar

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este sábado que su formación "es el único partido capaz de unir y no de confrontar" y ha sostenido que así lo está demostrando el candidato a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal.

Así lo ha asegurado Marín tras asistir al acto central de la campaña de las elecciones madrileñas del 4M, junto a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, el exvicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.

"Madrid tiene el mejor candidato para caminar hacia el futuro", ha dicho Marín sobre Bal, del que ha destacado "su actitud, su saber estar y su capacidad de diálogo".

Ha dicho del aspirante a presidir Madrid que "no evita en ningún momento debatir, pero sí discutir sin sentido" y ha añadido que "es el único capaz de quedarse sentado y no levantarse, de no enfrentar como han hecho el señor Iglesias y la señora Monasterio recientemente".

Marín ha apostado por "buscar lo que une y no lo que separa" y ha defendido que "hay que pedir perdón a los españoles por los errores cometidos desde las distintas instituciones en cualquier momento de la historia".

"Hay que pasar de esa España de 1936 que quieren los extremos a la España de 2036, donde realmente tendrán futuro nuestros hijos", ha afirmado el responsable andaluz de Ciudadanos, quien ha hablado de "la España de la libertad, de la concordia, de la igualdad de derechos, donde todo el mundo es bien recibido". EFE