García-Page anima a votar para que no sean "otros los que decidan" futuro CLM

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha animado a los ciudadanos a participar en las elecciones para que no sean "otros los que decidan" el futuro de la región, de los municipios y de Europa.

Así lo ha manifestado García-Page en declaraciones a los medios de comunicación, después de haber ejercido su derecho al voto en el colegio Ciudad de Nara del barrio de Buenavista de Toledo, al que ha acudido acompañado por su esposa y en el que ha saludado a cada uno de los integrantes de las seis mesas electorales.

"Animo a todo el mundo a participar porque no hacerlo significa que mañana nos podremos quejar, pero habrán sido otros los que decidan cómo tienen que ir las cosas", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que puede que haya gente que no termine de entender por qué se le llama a este día "fiesta de la democracia" y en este sentido ha subrayado que "en más de la mitad de los países esto no existe, y como no existe no pueden gobernar su futuro".

De igual forma, ha apelado al dicho popular de que 'la salud es lo primero' para explicar que a partir de este lunes hay que seguir "atendiendo la sanidad, la educación, las principales medidas de empleo, la dependencia, en definitiva el 90 por ciento de las cosas que le preocupan en la vida diaria a una persona, desde los niños a la gente más mayor".

Además, ha incidido en que en este domingo "se decide en Castilla-La Mancha", y que estas elecciones "no son para plantear nada más que aquello que realmente lleva a tener mala vida o buena vida, mejor bienestar o peor".

Según García-Page, además de que puedan votar en España "algunas autonomías que se reclaman históricas y que tienen gobernantes que buscan lo suyo", realmente lo importante es que todos los españoles tengan "la misma oportunidad e igualdad de derechos y eso empieza por tener la misma oportunidad de decidir".

Por todo ello, le ha pedido a la gente que "de corazón y de verdad" vayan a votar para que se produzca un voto "masivo" que sirva para "consolidar" el sistema democrático, "sabiendo que con eso se hace más grande la región y el país dentro de un continente de Europa que tiene que ayudar a navegar por un mundo cada día más difícil y complejo", ha concluido.