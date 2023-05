Feijóo reitera el compromiso de echar a los 'okupas' en 24 horas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha vuelto a comprometer este martes desde al localidad madrileña de Alcorcón a que, "en 24 horas, una persona que ha okupado ilegalmente una vivienda" tenga que "abandonar esa vivienda en beneficio de su propietario".

"Me han pedido que me comprometa a ello; no solo me comprometo sino que está presentada nuestra propuesta de ley en el Congreso de los Diputados. Por tanto, lo hemos presentado, el problema es que le Gobierno y sus socios votan en contra y la Ley de vivienda próxima facilita este tipo de ocupación ilegal de viviendas", ha añadido.

Así lo ha manifestado durante su visita a Alcorcón, donde ha protagonizado un acto de campaña después de visitar el mercadillo ambulante de la calle Carballino junto al candidato del PP a la Alcaldía del municipio, Antonio González Terol, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

"La legislación de vivienda en España la ha presentado ERC y Bildu, son los dos partidos que han diseñado la política de vivienda para todos los españoles cuando resulta que son partidos que se quieren ir de España. Es cuando menos un chantaje inadmisible para el conjunto de los españoles", ha recordado el líder del PP.

Feijóo ha mostrado también su compromiso de "ayudar a las familias vulnerables, a las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler, para pagar su hipoteca", por ejemplo "con esas viviendas de promoción pública o de protección oficial que está instalando la Comunidad de Madrid".

"También el próximo alcalde, para facilitar suelos para seguir abaratando el precio de las viviendas mediante el incremento de la oferta de las mismas. Estas son nuestras propuestas y estoy convencido de que Alcorcón necesita este cambio, que se huele en la calle", ha añadido el líder del PP.

Además, Feijóo ha prometido también que, si alcanza el Gobierno nacional, van a ser "implacables con quien incumpla las leyes", ya que es evidente que "lo primero que tiene que garantizar el gobierno es la seguridad y el cumplimiento de las leyes", también en el tema de las okupaciones.

"Hemos oído los problemas de seguridad que acaba de describir nuestro candidato en Alcorcón: robos, asaltos a bares y establecimientos, ocupaciones ilegales", ha reiterado, insistiendo en que Alcorcón es una ciudad a la que tiene "mucho cariño" y donde ha sufrido también "los engaños sistemáticos del PSOE y de la izquierda en general".

En este sentido, ha recordado su época al frente del Insalud, en el Gobierno de José María Aznar, donde tuvo ocasión, "allá por los años 97 y 98, de finalizar, equipar e inaugurar el Hospital de Alcorcón", años en los que "se decía que este hospital que estaba haciendo el PP desde el Gobierno iba a ser un hospital privado".

"Se decía que íbamos a cobrar a los ciudadanos por prestar asistencia sanitaria e incluso el PSOE decía que iba a haber dos tipos de menú, un menú más barato y gratis, y un menú más caro que lo pagasen los ricos. Como veis, esa mentira del siglo pasado, continúa en el siglo XXI, la privatización de la sanidad", ha afirmado.

Por último, ha mostrado su apoyo al popular González Terol, un candidato que "es garantía de cambio en Alcorcón, es garantía de gestión", ya que "no viene a aprender, sino que viene a servir a esta ciudad y a comprometerse con una de las ciudades más importantes de España como es Alcorcón".