Feijóo se erige como "guardián" de la igualdad frente a un BNG al que vincula con ETA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha erigido este jueves a su partido como "guardián" de la Constitución, la igualdad y la libertad frente a un BNG al que ha vinculado con ETA.

En la recta final de la campaña electoral de cara al 18 de febrero, en un acto en Betanzos (A Coruña), Feijóo ha pedido que no "cambien el país" y que el resto de partidos dejen "tranquilos" a los gallegos, hasta ahora gobernados por el PPdeG desde hace 15 años.

Según él, en este momento las opciones para Galicia son los populares o "un multipartito", por lo que ha pedido el voto "por la paz, por la ley, por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por la convivencia en Galicia" para lograr "un gobierno estable".

"Porque conozco Galicia y conozco a Rueda", ha proclamado y ha demandado respaldar al candidato que él mismo designó sucesor cuando abandonó su cargo y se marchó a Madrid.

Allí, ve un Gobierno que "no manda" y al que acusa de faltar a la verdad: "Imagínense a Pedro Sánchez decirle a los españoles 'no me habéis elegido para que os mienta'".

"¿Usted qué va a cambiar de opinión si no tiene opinión?", ha proseguido y ha dicho que se dedica a "decir hoy a y después b" y luego "negar el a y el b y hacer el c".

Unos días después de que se conociese su disposición a un indulto condicionado al líder de Junts, Carles Puigdemont, Núñez Feijóo ha situado a los miembros del PP como "guardianes de la Constitución española, guardianes de la igualdad y guardianes de la libertad".

"Es el partido más democrático de Galicia porque solo gobierna cuando gana (...) Somos un partido democrático, gobernamos cuando ganamos", ha proseguido.

Frente a él, ha situado a un BNG, al que ha vinculado con Bildu y ha inferido que, por tanto, también con ETA, además de acusarlo de ser marxista-leninista a través de su facción Unión do Povo Galego (UPG) a la que pertenece la candidata, Ana Pontón.

Respecto al PSdeG, ha dicho que lo ve al borde de la desaparición y en cuanto a Sumar ha afirmado que Yolanda Díaz "todo lo que toca lo destroza".

Sin embargo, a pesar del escenario que ha pintado frente al PP, donde no ha citado a Vox, la otra opción de la derecha, ha recordado que las encuentras dicen que su partido "va a ganar", aunque ha llamado a no relajarse.