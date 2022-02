Consejeros del PP impugnan la gestión politizada del Gobierno ante la covid

Los consejeros de Sanidad de autonomías gobernadas por el PP -Castilla y León, Madrid, Andalucía y Galicia- han coincidido en la crítica hacia la gestión realizada por el Gobierno central de la pandemia de la covid, con argumentos de descoordinación, "incapacidad", "persecución" y uso de la crisis sanitaria como "herramienta política".

En el municipio burgalés de Aranda de Duero, dentro de la campaña electoral del PP, han compartido foro con el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco; los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez; de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; de Andalucía, Jesús Aguirre, y de Galicia, Julio García Comesaña, moderados todos ellos por la exministra de Sanidad y actual vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

"Has hecho una gran gestión de la pandemia", ha comenzado por decir Pastor sobre Mañueco, a quien ha dicho que no puede votarle por no estar censada en Castilla y León, pero que, aunque no fuera del PP, le votaría "solo por una cosa: por decir que vas a garantizar por ley los consultorios en el medio rural".

En este acto, Pastor ha ido preguntando por diferentes cuestiones del ámbito sanitario a los consejeros y ha comenzado por la gestión de la pandemia, lo que ha dejado al consejero de Castilla y León -también número dos de la lista del PP por Burgos- sin poder referirse a su gestión más allá del mes que lleva en el cargo, aunque ha recibido los elogios de sus homólogos.

La exministra le ha definido como un "gran conocedor de la sanidad" que "ha sufrido mucho" porque le "hubiera gustado hacer cosas": "ha hecho en poco más de un mes lo que algunos no han sido capaces de hacer", ha dicho en comparación con su antecesora, Verónica Casado, que fue destituida por Mañueco en diciembre junto con el resto de consejeros nombrados por Ciudadanos.

Vázquez ha recordado que llegó al cargo "en plena subida de la sexta ola", aunque ha indicado que vivió el resto de la pandemia desde su función como portavoz sanitario del PP y especialmente como médico del Hospital de Burgos, y ha remarcado que al inicio de la pandemia lo que más le llamó la atención por la propia negación de la pandemia: "se negaba la realidad a pesar de lo que veíamos en los países del entorno".

Ha acusado al Gobierno central de situar a las autonomías "en soledad e inermes" y ha afirmado que la situación se ha salvado gracias a la labor de los profesionales y a pesar de un gobierno que "ha jugado con la pandemia como una herramienta política más".

Por su parte, el madrileño Enrique Ruiz Escudero ha insistido en que las autonomías han padecido "la incapadidad del Gobierno", al que ha visto siempre "por detrás en la toma de decisiones", excepto en el trato hacia la Comunidad de Madrid, ya que ha asegurado que en determinados momentos sufrieron una "persecución".

El consejero andaluz ha reconocido que han sido dos años "dificilísimos" de gestionar y ha señalado como uno de los momentos más críticos el "atraco que sufrió Andalucía" cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, le llamó para anunciarle que habían descubierto una fábrica con mascarillas y que las iban a incautar para asegurar el suministro: "Mi fábrica", ha dicho antes de considerarlo como "el mayor atraco".

Sin embargo, ha reconocido que desde el punto de vista de la gestión, lo más difícil ha sido "el abordaje de las residencias", ya que era "el eslabón más débil", y lo último la "zancadilla" que en su opinión le ha puesto a Andalucía el "tripartito del PSOE, Vox y Adelante Andalucía" con la negativa a aprobar unos presupuestos autonómicos que incluían 1.300 millones más para la sanidad andaluza.

Por último, el conselleiro gallego ha expresado que en los peores momentos de la pandemia ha "echado de menos" la coordinación, el conocimiento y la rapidez en la toma de decisiones del Gobierno, al que ha atribuido "continuos vaivenes"

"Lo que llaman cogobernanza ha sido desgobernanza", ha zanjado Ana Pastor, quien ha afeado al Gobierno que se haya comportado "como Amazon" al traer y llevar vacunas par "apuntarse las medallas".