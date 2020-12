Chacón abre la puerta a los "decepcionados" que saltaron del PDeCAT a JxCat

La exconsellera y candidata del PDeCAT a la presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón, ha abierto las puertas del partido a quienes lo abandonaron para sumarse a JxCat y ahora se sienten "decepcionados" por la aplastante victoria de Laura Borràs en las primarias de Junts para las elecciones del 14F.

En una entrevista con la Agencia Efe, Chacón ha asegurado que era "previsible" el resultado de las primarias de JxCat, en las que Borràs barrió, con el 75,8 % de los votos, al otro aspirante, Damià Calvet, que se quedó en un 20,5 % de los apoyos.

La derrota de Calvet -uno de los consellers que dejó el PDeCAT en septiembre para sumarse a JxCat, el nuevo partido capitaneado por Carles Puigdemont- era según Chacón una hipótesis "probable", ya que dentro de Junts "la facción cuantitativamente más importante no es la que venía del Partit Demòcrata".

Chacón ha dicho tener constancia de que hay, en JxCat, "algunos decepcionados" con estos resultados, ya que suponen una derrota sin paliativos de los partidarios de un soberanismo gradualista, frente a Borràs, abanderada del sector más favorable a la vía unilateral.

Según Chacón, "las puertas y las ventanas del PDeCAT están abiertas" para quienes se lo "repiensen" y quieran volver a las filas del partido que abandonaron hace solo unos meses.

"Claro que están invitados a volver, sin ningún rencor, sin ningún reproche. Solo faltaría, nos alegraríamos muchísimo", ha afirmado.

Para la candidata demócrata, "la pregunta es por qué se fueron", porque el PDeCAT "no echó a nadie" y "no se ha movido de donde estaba" ideológicamente.

"Cada uno se tendrá que preguntar por qué se fue del PDeCAT, si fue por motivos ideológicos o por otros motivos", ha dicho Chacón, que ha asegurado que "un 77 % de los asociados" se mantuvo en el partido pese a los llamamientos de JxCat a sumarse a su proyecto.

Quienes se marcharon a JxCat "sabrán los motivos por los que se fueron" y, "si ahora su opción no se ha visto apoyada" en las primarias, "ellos sabrán si están cómodos o no en este nuevo contexto. No es nuestro problema, es problema de JxCat y de esas personas", ha recalcado.

Chacón, que en septiembre fue destituida por Quim Torra como consellera de Empresa y Conocimiento justo en el momento en que JxCat y el PDeCAT rompieron relaciones, ha marcado distancias con la estrategia de sus antiguos compañeros de espacio político.

Por un lado, ha lanzado un mensaje a Borràs: "Basta de hablar de quién es más independentista, más patriota o más nacionalista".

A su juicio, evaluar "la pureza, la esencia o la autenticidad del movimiento independentista quiere decir ignorar que este movimiento lo hemos hecho entre todos".

Por otro lado, se ha desmarcado de la vía unilateral y la estrategia de "confrontación inteligente" con el Estado y ha apostado por una "política útil, realista y posibilista", sin "renunciar" al objetivo de la independencia.

"Solo llegaremos a la independencia a través de consensos, con un referéndum pactado y reconocido internacionalmente", ha subrayado la exconsellera, que ha alertado de las consecuencias de "generar expectativas que no se pueden cumplir".

"No seremos independientes ahora, por lo tanto no nos engañemos, basta de demagogia", ha destacado Chacón, partidaria de aportar dosis de "realismo" y no "empujar a la ciudadanía a una segunda frustración" tras la experiencia de octubre de 2017, cuando se declaró unilateralmente la independencia pero no se implementó.

Chacón ha puesto en valor el papel negociador jugado por el PDeCAT en el Congreso, al arrancar compromisos para Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, como el traspaso de fondos de Cercanías o una fórmula para "salvar" la viabilidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Para Chacón, "lo ideal sería que todos los diputados" catalanes en el Congreso "optimizasen al máximo la obtención de recursos y competencias" para Cataluña. EFE

