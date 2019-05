Calvo dice que las democracias "se la juegan" con la participación electoral

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha pedido este domingo que los españoles acudan a las urnas porque las democracias "se la juegan" con sus índices de participación en las elecciones.

En declaraciones a los periodistas tras votar en el colegio se los Santos Mártires de Córdoba, Calvo ha señalado que el voto es "el poder individual que tenemos cada uno" para "sostener y mejorar la democracia".

Además, Calvo ha resaltado que los españoles saben votar de una manera "absolutamente clara" con "respeto, convivencia y tolerancia", algo que, a su juicio, es "uno de los grandes activos" de España.

Para esta jornada electoral, espera "alegría" y una "tasa de participación altísima" que sería una "magnífica imagen de este país y de esta democracia en el mundo".

Calvo no cree que hay "cansancio" entre la ciudadanía tras un largo ciclo electoral, sino que existe "entusiasmo por participar" para "decidir y afrontar los retos" de España y Europa en el futuro.

Finamente, ha recordado que los ciudadanos "tienen muy cerca, en la memoria histórica, la dureza de no haber podido votar, de no ser libre y de no respetar las ideas diferentes entre todos".