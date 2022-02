Bolaños avisa a PP que no es alternativa de gobierno mientras incumpla la ley

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido al PP que un partido que no cumple la ley ni la Constitución "no puede ser alternativa de Gobierno" al referirse al bloqueo de Pablo Casado a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Tenemos un lastre, que es que no se renueva el CGPJ", ha subrayado Bolaños en la sesión de control al volver a pedir al PP que cumpla con la renovación del órgano de los jueces "por la imagen de España y el prestigio de las instituciones".

Y si no lo hace por eso, ha señalado, piense si un partido que no cumple la ley puede ser alternativa de Gobierno. "Yo les digo que no pueden serlo", ha sentenciado Bolaños.

De esta manera, ha respondido al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien ha recriminado al Gobierno que España haya sido relegada "al segundo vagón" de las democracias con imperfecciones por sus dificultades para renovar el poder judicial, según el informe que publicó "The Econosmist".

Bolaños ha echado toda la culpa al PP, que es quien tiene que explicar -ha dicho- "que su irresponsabilidad, inmadurez y falta de cumplimiento de la ley tiene consecuencias en el prestigio y la imagen exterior de España".

Edmundo Bal ha criticado al ministro por seguir "con la matraca de que España tiene que parecerse a Polonia" y ha responsabilizado a los dos grandes partidos de llevar 35 años repartiéndose los jueces a dedo y de continuar "con el mercadeo" en lugar de promover que sean los jueces quienes elijan a los jueces.

Ha preguntado al ministro si después de las elecciones en Castilla y León van a entrar en el reparto del CGPJ, criticando también la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado y que no hayan hecho una "reforma seria" contra la corrupción.