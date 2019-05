Armengol aspira a la reelección y Company a unir el centroderecha en Baleares

La socialista Francina Armengol aspira el 26 de mayo a la victoria para poder repetir tras las elecciones el pacto con MÉS y Podemos que la aupó a la Presidencia del Govern en 2015, mientras el líder del PP balear, Biel Company, se afana en concitar a los votantes de centroderecha para apoyar a su partido como única alternativa a la izquierda.

Desde las primeras elecciones autonómicas de 1983, ninguno de los dos acuerdos de izquierda habidos hasta ahora -ni el primer "pacte de progrés" de PSIB, con PSM, EU, Els Verds y UM en 1999; ni el de PSIB, UM y Bloc de 2007, ambos presididos por el socialista Francesc Antich- ha logrado repetir un segundo mandato. En ambos casos fueron seguidos de gobiernos del PP.

Los ocho partidos que obtuvieron representación en 2015 y dieron lugar al Parlament balear más plural de la democracia aspiran a repetir su presencia en la cámara legislativa tras el 26M. A ellos podría incorporarse Vox, un arcoíris parlamentario que obligará a pactos postelectorales que dependerán del peso que logren unos y otros, y que podría dejar abierta la formación del Govern tras la noche electoral.

RESULTADOS 2015 (59 escaños)

Partido % Votos Escaños

---------------------------------------------

PP 28,5 20

PSIB-PSOE 18,94 14

PODEMOS 14,69 10

MÉS 13,8 6

EL PI 7,96 3

MÉS per Menorca 1,53 3

Cs 5,92 2

GxF+PSIB 0,47 1

GENERALES 2019 (8 diputados)

Partido % Votos Escaños

----------------------------------------------------

PSOE 26,34 3

Podemos-EUIB 17,82 2

Cs 17,43 1

PP 16,84 1

Vox 11,28 1

LOS CANDIDATOS

PP.- Biel Company Bauzà (Sant Joan, 1963).- Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), presidente de Asaja Baleares de 2003 a 2011 y miembro de la ejecutiva nacional de la organización, saltó a la política como independiente en el Govern del PP de la legislatura 2011-15 en la que fue conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Diputado desde 2015, sucedió a José Ramón Bauzá en la Presidencia del PP balear tras las primarias del partido en 2017.

PSIB-PSOE.- Francina Armengol i Socias (Inca, 1971).- Licenciada en Farmacia y con un posgrado en Dermofarmacia y estudios de Derecho, ejerció su profesión en la farmacia familiar entre 1995 y 1999. Comenzó su trayectoria política en su localidad natal como regidora desde 1998, es diputada autonómica desde 1999, fue presidenta del Consell de Mallorca entre 2007 y 2011, y accedió a la Presidencia del Govern en 2015.

Podemos.- Juan Pedro Yllanes Suárez (Madrid, 1960). Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, aprobó la oposición a la Magistratura en 1988 y ejerció como juez en Palma, Sevilla, la Audiencia de Palma, Barcelona y de nuevo la Audiencia de Palma. Renunció a juzgar el caso Nóos (de cuyo tribunal formaba parte) al pedir una excedencia de la carrera judicial para entrar en política y concurrir como cabeza de lista de Podemos al Congreso por Baleares en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, en las que fue elegido diputado del Congreso.

MÉS per Mallorca.- Miquel Ensenyat Riutort (Banbury, Inglaterra, 1969) cursó estudios de Filosofía y Teología en la Congregación Mallorquina de Misioneros de los Sagrados Corazones y de Educación Social. Alcalde de Esporles durante una década con PAS-PSM desde 2003, ha sido presidente del Consell de Mallorca en la legislatura que ahora finaliza.

EL PI.- Jaume Font Barceló (Sa Pobla, 1961) comenzó en política como concejal de Convergència Poblera en 1983, en su localidad natal, donde fue teniente de alcalde entre 1987 y 1991. Alcalde de Sa Pobla con el PP de 1991 a 2003 y senador por Mallorca de 1993 a 1999, año que asumió la Presidencia del PP mallorquín y la portavocía del grupo popular en el Consell de Mallorca. Conseller de Medio Ambiente en el Govern de Matas de 2003 a 2007. Dejó la militancia del PP en 2011 y fundó la Lliga Regionalista. Preside Proposta per les Illes, El PI, fundado en 2012, fruto de la fusión de la Lliga con otros partidos. Diputado autonómico en esta legislatura y portavoz del grupo parlamentario del Pi.

MÉS per Menorca.- Josep Castells Baró (Barcelona, 1970). Licenciado en Derecho, ha trabajado como abogado y asesor de una empresa de asesoría a universidades y centros de desarrollo. Se estableció en Menorca en 2006. Castells es miembro del Círculo de Economía de Menorca y fue presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la isla (FAPMA). Diputado en el Parlament balear desde 2015.

Ciudadanos.- Marc Pérez-Ribas Guerrero (Barcelona, 1969). Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y graduado en Edificación por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), ha trabajado en diferentes empresas del sector. Su vínculo con Mallorca comenzó en vacaciones, hasta que se estableció en Sóller, donde han nacido sus dos hijos. Director desde hace quince años de la delegación balear de Sociedad de Tasación, optó a las primarias de Ciudadanos el pasado marzo, en las que se impuso por 16 votos al portavoz en Baleares y uno de los fundadores del partido en 2006, Xavier Pericay.

Gent per Formentera+PSIB.- Silvia Tur Ribas (Ibiza, 1978). Tur nació en Ibiza "por fuerza mayor", ya que en Formentera en esa época todavía no había hospital. Es diplomada en Dirección Hotelera Internacional en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo, de la UIB, con experiencia laboral en restauración, hoteles y agencias de viajes, en Formentera, Mallorca, Reino Unido, y Galápagos, en Ecuador. Nombrada consellera de Medio Ambiente del recién estrenado Consell de Formentera en 2007 (tras la separación del órgano antecesor, el Consell de Ibiza y Formentera) revalidó el cargo en 2011. En 2015, fue elegida diputada por Formentera tras un acuerdo entre Gent per Formentera y PSOE, integrándose en el grupo mixto.

LAS CLAVES

La precampaña de las autonómicas ha estado condicionada en Baleares por los resultados de las recientes elecciones generales, con un vuelco electoral en las islas donde ganó el PSOE (con el 26,34 % de votos y 3 diputados, respecto a 2 obtenidos en 2016) que, por primera vez, supera en representación a un PP que quedó relegado a la cuarta posición (con el 16,84 % y 1 escaño, frente a los 3 obtenidos en 2016), por detrás de Podemos (17,82 % y 2) y Ciudadanos (17,43 % y 1).

Entre los aspirantes hay quienes animan al electorado a un voto masivo como el del 28A para "frenar a la derecha" o para evitar "volver 40 años atrás", otros a evitar la división del voto de centroderecha, y otros a apoyar a una voz propia de las islas y reivindicativa ante el Gobierno de España.

La influencia que pueda tener la posible irrupción de Vox en el Parlament es otra de las incógnitas que desvelarán las urnas.