Albert Rivera propone un plan a 10 años para que el Estado vuelva a Cataluña

El presidente de Ciudadanos (CS) y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del domingo, Albert Rivera, propone en una entrevista a El Mundo "un plan a 10 años para que el Estado vuelva a Cataluña" y reafirma que quiere gobernar con el PP, pero no con Vox.

En la entrevista publicada hoy viernes el periódico califica en la entradilla de "exultante" el estado de ánimo del candidato Rivera, quien cree no haber cometido errores en una campaña que ha incluido esta misma semana pasos decisivos para acercarse al PP y los partidos que quieren alejar a Sánchez del Gobierno.

Rivera dice que hay encuestas que dan a CS la posibilidad de adelantar al PP en votos y escaños, se muestra convencido de que habrá mayoría del centroderecha y destaca que quiere "gobernar con el PP, no con Vox; es ultraconservador".

A la pregunta de si tras las elecciones reconsideraría un posible pacto con el PSOE, Rivera dio un "no" rotundo: "No. Es un peligro tener a un presidente que miente, un peligro tener a alguien que es capaz de darle a Torra las llaves de España", respondió.

En caso de llegar al Gobierno, Rivera destaca que aprobará el requerimiento previo para aplicar el artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalidad Joaquim Torra mantiene el desafío porque "lo que no puede ser es que el representante ordinario del Estado en Cataluña, que es Torra, sea el máximo enemigo del Estado y diga abiertamente que hay que atacar a España".

"Propongo un plan para Cataluña a 10 años para recuperar la presencia del Estado. Hay zonas donde el Estado no existe, donde el español no es lengua vehicular, donde no hay ningún símbolo del Estado (...) Esa Cataluña abandonada por el Estado debe pasar a estar protegida por el Estado, para que la Constitución siga vigente en toda Cataluña", enfatizó.