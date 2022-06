Adelante arranca su campaña "más dura" reivindicando el "andalucismo"

La formación de Adelante Andalucía (AA) ha arrancado en Jerez de la Frontera (Cádiz) su campaña electoral "más dura" y con "pocos recursos" para los comicios del 19 de junio y donde reclaman "respeto" para Andalucía.

En un acto público con militantes, la candidata de AA y número uno por la provincia de Cádiz, Teresa Rodríguez, ha reivindicado el andalucismo "a pesar de todo".

Rodríguez, que ha estado arropada en Jerez por el número dos por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, y medio centenar de militantes y simpatizantes, ha pedido respeto para esta tierra, sus trabajadores del sector agrario e industrial y para su ciudadanía.

Ha reivindicado el "andalucismo" como la vía para alcanzar ese respeto y contra una derecha "que viene de fuera para insultar nuestras costumbres" y otra derecha a la que ha acusado de "desmantelar" los servicios públicos de la comunidad.

También ha pedido andalucismo contra la izquierda que "ensució con corrupción nuestros sueños de pan y alegría" y contra otra izquierda que "nos ha querido robar hasta la voz", en referencia a la polémica de los debates con Por Andalucía.

"Andalucismo a pesar de todo", ha remachado la candidata de Adelante Andalucía, que arranca hoy su campaña en unas condiciones "muy duras, sin dinero y con pocos recursos", como ha lamentado el candidato José Ignacio García.

En esa línea, Rodríguez ha subrayado el "enorme esfuerzo" que le ha costado a su formación para llegar a este día y "decir algo tan sencillo como que Andalucía tiene el mismo derecho que otras regiones" a estar representadas en el Congreso.

La candidata andalucista ha lanzado también un mensaje al Gobierno y a los 50 millones de euros para planes de empleo anunciados para Andalucía, que los ha calificado como "un insulto".

"No queremos limosnas, no mendigamos. Queremos los fondos del plan de recuperación a pesar de que no hayamos tenido desarrollo industrial y los 24 mil millones para el vehículo eléctrico y que se metan los 50 millones del plan de empleo por donde les quepa", ha remachado.

La candidata de Adelante ha cerrado la jornada con la tradicional pegada de carteles en Jerez. EFE

