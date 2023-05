"Edu", el inesperado candidato de Ciudadanos en Guadalajara: ex policía y con 30.000 seguidores en Facebook

Su inclusión en una candidatura política ha resultado sorprendente para los vecinos y vecinas de Guadalajara, pero su amor por la ciudad y su vocación de servicio a las personas han empujado a Eduardo Díaz Pérez, popularmente conocido por 'Edu', a aceptar la invitación de Ciudadanos para formar parte de su lista al Ayuntamiento de la capital, colocándose en el puesto número 4, para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

“Yo no tengo vocación política y todo el mundo lo sabe”, ha reconocido el ex-policía local, explicando que, al pedirle desde la formación naranja “por favor” que fuera en su lista y, teniendo en cuenta su talante “moderado”, no pudo hacer otra cosa que decir “que sí”, aprovechando, además, el tiempo de su jubilación para “intentar echar mi granito de arena para hacer una ciudad mejor”.

Y es que si hay una motivación que empuje a este natural deTafalla, Navarra, a enrolarse en la política municipal de su tierra adoptiva es el flechazo que sintió por ella y por sus habitantes desde el principio.





Cuando llegó "Edu" a Guadalajara

“Cuando vine aquí con 12 años, al Colegio Maristas, me enamoré de Guadalajara y de sus gentes”, ha asegurado Eduardo Díaz, hasta el punto de que, hace ocho años, creó un grupo de Facebook llamado 'Amigos de la Ciudad de Guadalajara' que cuenta actualmente con 30.000 seguidores, vecinos y vecinas que, según su creador están “encantados, sobre todo la gente mayor porque se ve muy identificada con la Guadalajara de antes”.



Sin embargo, a pesar del reclamo evidente que puede suponer gestionar un grupo con tanta repercusión en la red, Edu tiene clara la separación de parcelas en el mismo comienzo de su carrera pública y ha señalado, de hecho, que “otra de las condiciones que puse a Ciudadanos es que este grupo, que me ha costado hacer ocho años, no lo voy a utilizar como arma política; para eso tengo mi perfil particular de Facebook”.

Tras las renuncias del primer teniente de Alcalde, Rafael Pérez Borda, y del concejal de Turismo, Fernando Parlorio, que quedan testimonialmente en las posiciones 25 y 24, respectivamente, el fichaje de Pérez Díaz ha llegado como un balón de oxígeno a la candidatura de Ciudadanos al consistorio guadalajareño.

Tras el cabeza de lista, el concejal de Nuevas Tecnologías, Israel Marco, seguido por la arquitecta y profesora de Educación Primaria María Jiménez y la empresaria Paloma Santos, el cuarto integrante de la lista ni siquiera imagina la posibilidad de que las urnas del 28 de mayo le adjudiquen una concejalía, pero ha querido dejar bien sentados sus principios.

"Si salgo, ya te garantizo ahora mismo que no voy a cobrar del Ayuntamiento"

“Si salgo, ya te garantizo ahora mismo que no voy a cobrar del Ayuntamiento; voy a cobrar de mi jubilación, y a mi familia le he dicho que yo no me voy a corromper”, ha garantizado, teniendo claro que, en caso de asumir alguna competencia municipal, “será para ayudar, no para cobrar”, sabiendo, al mismo tiempo, que “una gran ciudad se hace con los pequeños detalles: una acera rota, un socavón con peligro de rotura de amortiguadores o ruedas, la limpieza de un parque, el que los juegos infantiles estén perfectamente para que no haya un accidente infantil y vigilancia permanente, sobre todo el trapicheo y el problema de falta de seguridad en el Parque de la Concordia hay que solucionarlo”.





Un amante de los encierros de Guadalajara



Eso sí, para este amante de los encierros de Guadalajara, de los que es defensor e historiador, su preferencia, en caso de poder elegir, pasaría por dirigir “una concejalía de Asuntos Taurinos”.





No es de extrañar porque, aparte de un libro titulado '25 años de encierro en Guadalajara', Edu es colaborador, cada mes de septiembre, en la Semana Grande de la capital, de COPE Guadalajara y del diario Nueva Alcarria para informar “de los resultados y de las incidencias de cada encierro, así que cómo no voy a promocionar este encierro de Guadalajara”, ha señalado, subrayando el hecho de que “con Ciudadanos y Partido socialista, el equipo de Gobierno que ahora ejerce, está declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional y eso a mí me anima mucho”.

El Ayuntamiento de Guadalajara, compuesto por 25 concejales, está gobernado actualmente por el PSOE liderado por el alcalde Alberto Rojo, con 10 ediles, en coalición con los 3 concejales de Ciudadanos, 8 del Partido Popular, 2 de Vox, 1 de AIKE (A Guadalajara hay que quererla) y 1 de Unidas Podemos.