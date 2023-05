Cabezuela: el pueblo segoviano en el que el 28-M será un domingo normal

Ana Agudíez, alcaldesa desde 2011, concede a COPE sus primeras declaraciones desde que se confirmase que no optará a un cuarto mandato.



El próximo 28-M no habrá urnas en el municipio segoviano de Cabezuela, ya que ninguna formación ha sido capaz de presentar una candidatura. Su alcaldesa en los últimos tres mandatos, Ana Agudíez, ha atendido en exclusiva a COPE, concediendo sus primeras declaraciones desde que se confirmase esta situación que ella misma reconoce como peculiar y que “choca”, porque no es lo habitual.



Sin embargo, la regidora socialista confía en que pueda suponer el revulsivo necesario para que, si hay vecinos que albergaban ciertas dudas a la hora de dar el paso, terminen decidiéndose. Porque lógicamente, Cabezuela no se va a quedar sin Ayuntamiento ni sin elecciones. Una vez que se ha certificado la ausencia de candidaturas, el municipio segoviano vivirá un periodo de seis meses en el que Agudíez se mantendrán como alcaldesa en funciones. Y en noviembre, se convocarán nuevamente los comicios. Una especie de 'segundo turno', porque la ley también contempla esta posibilidad.

No es la primera vez que pasa. Ni tampoco Cabezuela es el único municipio español que presenta esta situación de cara a las municipales de mayo. Según ella, otros 48 pueblos españoles está en la misma situación. Se muestra convencida de que en noviembre habrá candidaturas y que se podrá votar, porque recuerda que la localidad es muy participativa. En ese sentido, relata que hay clubes deportivos, asociaciones de mujeres, culturales, de cazadores, actividades de golf... y hacenderas. Las prácticas tradicionales y colaborativas en las que los vecinos participan en acciones comunes, como el arreglo de caminos o caceras o la recuperación de algún espacio común. En Cabezuela ha sido costumbre que estas hacenderas se desarrollen el martes de carnaval.

Se trata de un municipio de cerca de 700 habitantes, situado a unos 50 kilómetros de la capital segoviana y cuyas elecciones municipales ponen en liza siete concejales. En los comicios de 2019 resultó una Corporación con mayoría absoluta socialista. Ciudadanos obtuvo un edil, por dos del Partido Popular (PP) y cuatro del PSOE, encabezado por Agudíez, que se quedó a unos pocos votos de lograr un quinto concejal a costa del segundo logrado por el PP.

Ana Agudíez ha reconocido a COPE que han sido motivos personales los que le han llevado a dar el paso a un lado. La también senadora y vicesecretaria general del PSOE en la provincia ha optado por volcarse en su familia, al haber constatado que se le han “agotado las pilas”, como comprendía el secretario general de los socialistas segovianos, José Luis Aceves. “Me he vaciado”, agrega Agudíez, que hace hincapié en la entrega que requiere la labor al frente de un Consistorio de pueblo, donde la dedicación tiene que ser 24 horas al día y 7 días a la semana. En ocasiones, se producen avisos para averías en los que prácticamente ha tenido que ejercer como fontanera, según desvela, o hasta casi como psicóloga. Puntualiza también que se trata de una labor que no está remunerada, ya que en Cabezuela los concejales ni siquiera perciben una cantidad por asistencia a las sesiones de pleno.

En cualquier caso, agradece la respuesta que ha obtenido tanto de su partido como de sus compañeros al comunicar su decisión. Le han apoyado en todo momento, afirma. Igualmente, asegura que ella habría respaldado una lista encabezada por cualquiera de sus compañeros del equipo de gobierno. Una opción que se ha sondeado, pero que tampoco ha fructificado, aunque Agudíez reitera el convencimiento de que la situación cambiará de cara a noviembre.

No en vano, ha anunciado que se va a mantener una reunión a la que están invitados todos los cabezolanos, para explicar la situación. Se aclarará también que la alcaldesa se mantiene en funciones y que en noviembre podrán votar, siempre que se presenten candidaturas. Aunque a pesar de la fe de Agudíez, la ley también contempla el supuesto de que no se registren. En ese caso, se formaría una junta gestora por parte de la Diputación Provincial, que asumiría las decisiones sobre funcionamiento ordinario, sin poder adoptar medidas que requieran votaciones.

En la conversación con COPE Segovia, Agudíez ha confesado creer que, en Cabezuela, muchos pensaban que, ante el avance de las semanas sin que se confirmasen listas, ella misma iba a terminar dando el paso para concurrir a un cuarto mandato. Pero su decisión estaba tomada con firmeza, por motivos personales y tras tres mayorías absolutas. Es más, ya en 2019 mostró su voluntad de permanecer en el cargo solo los ocho años que suman dos mandatos corporativos, aunque finalmente terminó accediendo a concurrir a un tercero.