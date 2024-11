Expósito, desde Miami: "A Harris la fabricaron en dos meses a base de sonrisas impostadas y discursos vacíos; no ha sido suficiente"

Pues ya tenemos presidente de manera, no sé si sorpresiva. Cuando todo decía que era un empate, está claro que hay que decantarse por uno o por otro. Desde aquí, desde Miami, en Florida, sinceramente no me parece tanta sorpresa porque esto es un voto absolutamente republicano.

A partir de aquím recuerdo una frase de James Carville, quien fuera el súper asesor de comunicación de Bill Clinton ya hace años, que decía aquello de 'la economía, estúpido, es la economía'. Eso ha sido fundamental en la victoria de Donald Trump. La victoria de Donald Trump, la economía, el peso internacional, alguien decía: a la hora de pegarse con Putin, con Kim Jong-Un o con los ayatolás iraníes, ¿quién ha de pegarse? Kamala Harris o Trump.

Se ha votado por el empresario, por el hombre duro y en clave de inmigración se ha votado por el discurso, seguramente populista, contra la emigración total. No estamos en Europa para dar elecciones. Por lo tanto, más o menos previsible. Y eso sí, ha ganado un tipo al que ya se conoce, para bien o para mal, frente a una señora que ha sido un absoluto bluff.

Una candidata demócrata desaparecida los cuatro años de la vicepresidencia de Joe Biden y a la que han fabricado de manera completamente artificial en dos meses, a base de sonrisas impostadas, de discursos vacíos y confiando en el voto de la mujer. No ha sido suficiente. Sinceramente, no sorprende la victoria de Donald Trump.