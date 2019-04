Rivera saca una foto enmarcada de Sánchez y Torra y las redes se llenan de memes

Durante el debate electoral a cuatro en RTVE de este lunes entre PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos. Tanto Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera han tenido palabras de reproche para cada uno, incluso entre PP y Ciudadanos. Más agresivo con Sánchez ha sido Albert Rivera sobre Cataluña. En un momento concreto del debate, Rivera ha reprochado a Sánchez los acuerdos entre el presidente del Gobierno y Quim Torra para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Para aumentar el énfasis, Rivera ha sacado una foto de esa reunión el pasado mes de diciembre, enmarcada en una foto, y que el líder de Ciudadanos ha colocado en su atril durante casi toda la segunda parte del debate.

@Albert_Rivera "Me duele España y por eso me comprometo a recuperar la convivencia en todos los rincones"



Al señor Sánchez no le duele el país y se arrodilla ante los que quieren romperlo.



¡No te pierdas esta foto!