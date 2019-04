Puigdemont y su recado a Sánchez a cuenta del 'cheque en blanco'

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisado este viernes al candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, de que no le darán "ningún cheque en blanco" y de que, aunque siempre están dispuestos a dialogar, tienen claras las líneas que no están dispuestos a traspasar.

"No llevaremos un cheque en blanco cuando vayamos a Madrid. No somos los del cheque en blanco", ha recalcado en un mitin en el Teatre Conservatori de Manresa, destacando que en este eventual diálogo nunca se desviarán del compromiso por la no violencia y de utilizar las herramientas propias de la democracia.

Tras erigir de nuevo a JxCat como los de la unidad, ha llamado a los catalanes a convertirlos en "imparables" tras las generales, lo que considera que debe traducirse en poder tener grupo parlamentario en el Congreso para poder hacer una política fuerte y cumplir con el compromiso adquirido con el referéndum del 1-O.

Según Puigdemont, JxCat lo tiene todo en contra, les intentan "deshumanizar e invisibilizar", pero ha advertido de que la fuerza de la gente es lo que hizo posible el 1-O y que esto no lo tienen en cuenta.

VOTO ÚTIL

"Un año y medio después de una represión tan dura no nos han doblegado ni las prisiones ni el exilio", ha sostenido el también candidato de JxCat a las europeas, que ha restado credibilidad a los que apelan al voto útil en estos comicios del próximo 28 de abril.

"No os dejéis engañar, lo han hecho demasiadas veces", ha aseverado Puigdemont, para el que la mejor utilidad en estas elecciones es la unidad y la transversalidad que, a su juicio, representa su partido JxC.