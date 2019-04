La enigmática expresión de Cayetana Álvarez de Toledo para responder a Ximo Puig

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha respondido al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que "no se puede ser más toxo", después de que éste, en un mitin del PSOE en Alicante, se refiriese a ella diciendo que "no puede ser más facha".

Así se ha mostrado Álvarez de Toledo a través de un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter, en el que hace referencia a las palabras de Puig: "La Cayetana... no puede ser más facha", a lo que la candidata del PP ha dicho: "Y el Ximo... no puede ser más toxo".

Y el Ximo...no puede ser más toxo.



————

Ximo Puig carga contra Álvarez de Toledo: "La Cayetana...no puede ser más facha" https://t.co/eTWqUyA74H — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 20 de abril de 2019

Según recoge el diccionario de la Real Academia Galega, el término 'toxo' hace referencia a una persona "áspera en el trato con los demás", lo que en su expresión coloquial podría traducirse como 'arisco', al relacionarse con el término castellano 'tojo', que es una planta con puntas espinosas. En concreto, Puig manifestó en el mitin: "Cómo se puede decir que nunca van a pactar con el PSOE y van a pactar con la extrema derecha, es una anomalía histórica, en ningún país de Europa pueden entenderlo".

En ese punto, añadió que "cada día que hablan es terrible", refiriéndose, sin mencionarlo, al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y después a Álvarez de Toledo. "La Cayetana, que os voy a decir, es que no se puede ser más facha, ya no se puede, quieren blanquear lo imblanqueable, y no", ha remachado.

En cualquier caso, la expresión utilizada por Álvarez de Toledo no ha dejado de ser peculiar y muchos usuarios en redes sociales han intervenido, sorprendidos, para cuestionarse de qué podría estar hablando la candidata del PP.

¿Toxo es tonto no? Es que yo soy andaluz y la x sólo la utilizamos para la quiniela. — Fluque (@PacoLuque17) 20 de abril de 2019

Yo soy valenciano y no tengo ni idea de lo de toxo. — VIIGEMINA (@VIIGEMINA) 20 de abril de 2019

Toxo? Qué es toxo? Tocho, abreviatura de tóxico? �� — Maria Rosa Vieta �� (@MariaVieta) 20 de abril de 2019