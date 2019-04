Abascal: "Aspiramos a pasar de 24 a 180 escaños"

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha defendido los resultados que ha obtenido su formación en las elecciones generales, y ha destacado que los 24 obtenidos en el Congreso son una "proeza". Abascal ha asegurado que no tenían una expectativa concreta y que en ningún momento pensaron en lograr el "sorpaso" y ha mostrado su satisfacción porque ahora podrán lanzar su mensaje con "más nitidez" y "menos distorsiones" desde la tribuna del Parlamento. Aún así, se ha mostrado convencido de que seguirán creciendo. "Aspiramos a pasar de 24 a 180 escaños", ha afirmado.

Además, Abascal ha valorado los resultados del PP. En su opinión son unos resultados "desastrosos" y los ha atribuído a sus "bandazos" y "falta de firmeza". "Es un momento de satisfacción para nosotros, que otros no hayan estado a la altura o cumplido sus expectativas no es culpa nuestra", ha subrayado. El máximo dirigente de Vox ha vuelto a responsabilizar al PP de que el PSOE pueda continuar en La Moncloa y ha insistido en que "Vox no es el PP ni Cs, es un partido nuevo".

Sobre su política comunicativa, ha dicho que han "minusvalorado" la capacidad de "distorsión" y "manipulación" de los medios de comunicación para conformar la opinión pública y que se equivocaron al pensar que podrían contrarrestarlo a través de las redes sociales. "Teníamos todos los espacios abiertos, porque nuestra gente estaba muy movilizada", ha señalado y ha advertido de que no se van a andar con "medias tintas" ni a "engañar" al electorado.